Deadpool 3 : Hugh Jackman confirme la timeline par rapport à Logan

Hugh Jackman tease la relation entre Wolverine et Deadpool dans Deadpool 3 et confirme la chronologie par rapport à Logan.

Il y a quelques mois, durant la D23, Hugh Jackman et Ryan Reynolds ont révélé que Jackman reprendrait son rôle iconique de Wolverine dans le film Deadpool 3, désormais sous la houlette de Marvel Studios et Disney. Ce fut une belle surprise pour les fans puisque Jackman avait été assez catégorique sur le fait qu’il ne reviendrait pas dans le rôle.

Le film Logan, sorti en 2017, a vu une fin assez définitive pour Wolverine, donc l’idée du retour du personnage a laissé beaucoup de questions aux fans sur la façon exacte dont le personnage et Jackman reviendraient. Maintenant, Jackman parle de son retour au rôle et confirme à nouveau quand Deadpool 3 aura lieu dans la chronologie générale et parle de la réaction de James Mangold, le réalisateur de Logan.

« Il était en fait vraiment cool à ce sujet », a déclaré l’interprète de Logan à The Empire Film Podcast à propos de la réaction de Mangold. « Je lui ai dit que ça avait lieu avant notre film, donc ça n’allait pas tout gâcher, comme des griffes qui sortent de la tombe. Donc, il a été soulagé par ça, et il a tout à fait compris, que c’était un très bonne idée. »

Il a ajouté : « Aucun d’entre nous ne voulait jouer avec ça et j’étais vraiment fier du film et de ce que nous avons fait, et c’était parfait et pendant cinq ans, j’étais vraiment honnête, c »était fini. Le 14 août, je me souviens j’étais en train de conduire et je me suis dit que ce serait tellement amusant. Je vais probablement m’amuser plus sur ce film qu’autre chose et le 13 août, je me disais : Je ne jouerai plus jamais ce rôle. »

En plus de confirmer que Deadpool 3 se déroule bien avant les événements de Logan, Jackman a expliqué comment il catégorisait la relation entre Deadpool et Wolverine : « Comment puis-je la catégoriser ? Dix étant très proches, zéro étant la réalité, nous sommes zéro, nous sommes opposés, nous nous détestons », a-t-il déclaré dans le même podcast.

« Je parle juste de mon point de vue, [Logan] est frustré par lui, il veut être à un million de kilomètres de lui ou veut le frapper à la tête. Malheureusement, il ne peut pas être à un million de kilomètres de lui dans ce film, donc je vais probablement le frapper beaucoup à la tête. »

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool 3 sera dans les salles en novembre 2024.

Source : The Empire Film Podcast via ComicBook / Crédit ©Marvel