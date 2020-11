Grey’s Anatomy saison 17 : Camilla Luddington sur la vie amoureuse de Jo

Camilla Luddington discute de la vie amoureuse de Jo et du départ controversé de Justin Chambers alias Alex de Grey’s Anatomy.

La saison dernière, Justin Chambers qui jouait Alex Karev, a quitté Grey’s Anatomy. Son personnage était pourtant marié à Jo (Camilla Luddington), qui se retrouve maintenant célibataire après une histoire bien tumultueuse en saison 16. Alex a quitté Jo pour retourner avec Izzie et ses enfants qui se trouvent également être ceux d’Alex puisqu’elle a utilisé les ovocytes qu’ils avaient mis de côté quand elle était malade.

Si cette histoire a énervé beaucoup de fans, Camilla Luddington pense que c’était le seul moyen pour expliquer son départ. « C’était probablement la seule façon pour [Alex] de la quitter, je ne pouvais pas vraiment imaginer une autre façon », dit Luddington à Good Housekeeping. « Donc, pour qu’ils se séparent, cela, pour moi, avait du sens, même si c’était vraiment choquant. »

Et s’ils ne sont plus ensemble, la relation entre Alex et Jo n’était pas pour rien, elle a fait grandir Jo : « Elle et Alex se sont aimés pendant longtemps, et il y a eu beaucoup de bien qui en est sorti », explique-t-elle. « Je pense qu’en continuant à travailler sur elle-même et sa santé mentale, vous la verrez lentement mais sûrement sortir de cette situation plus forte. »

Dans le premier épisode de la saison 17, Jo tente de se consoler dans les bras de Jackson mais c’était une tentative ratée, elle a fini par pleurer alors qu’ils s’embrassaient. C’est encore trop tôt pour elle et puis il y a la pandémie à laquelle il faut faire face.

« Vous voyez que Jo a des moments où elle ne veut pas aller travailler. Elle trouve cela vraiment difficile, stressant et déprimant. Elle se débat et elle cherche du réconfort, et je pense qu’elle recherche aussi l’amitié cette saison. »

En ce qui concerne Jackson, pour le moment, leur relation n’est qu’amicale mais l’actrice ne serait pas contre une relation romantique. « Je pense que Jo ne devrait pas se lancer dans quelque chose de sérieux pour le moment », explique-elle. « Mais je pense que si quelque chose se produit naturellement, je suis partante. Je vis et respire évidemment ce personnage et je veux juste qu’elle soit heureuse. Donc si c’est avec Jackson Avery, c’est avec Jackson Avery. Si c’est avec quelqu’un d’autre, c’est avec quelqu’un d’autre. »

Elle a aussi une amitié sympathique qui est en train de se créer avec Schmidt et elle reste proche de Linc, mais pour le moment, il est occupé avec son bébé qu’il a eu avec Amelia.

Pour finir, Luddington dit ce qu’elle souhaite vraiment pour Jo : « Je veux vraiment que Jo ait une famille. Je pense que c’est quelque chose dont elle a envie, et je pense que c’est quelque chose dont elle aime l’idée », dit-elle. « Alors j’aimerais la voir heureuse avec un partenaire, quel qu’il soit … et peut-être des enfants. »

Cette semaine, Grey’s Anatomy fait une pause, Thanksgiving oblige, mais la série revient la semaine prochaine avec l’épisode 4 de la saison 17.

Crédit ©ABC

