Fear the Walking Dead saison 6 : Les showrunners parlent de cette réunion (spoilers)

Les showrunners de Fear the Walking Dead parlent de cette réunion à la fin de l’épisode Alaska dans la saison 6. Spoilers.

L’épisode 3 de la saison 6 de Fear the Walking Dead a vu la réunion de Dwight avec sa femme Sherry. Le couple ne s’est pas vu depuis la saison 7 de The Walking Dead et leur réunion pleine d’émotion a conclue l’épisode.

Andrew Chambliss et Ian Goldberg, les showrunners de la série, se sont confiés au sujet de cette réunion à EW. L’épisode était construit sur la réunion d’Al et Isabelle mais au final, c’est Dwight qui a pu retrouver Sherry. « Nous avons décidé de le faire dans cet épisode parce que c’était vraiment un épisode sur Al et Dwight qui se rapprochent, presque en tant que frère et sœur, et nous voulions avoir une fin surprise pour l’entrée de Sherry, » confie Chambliss.

« Nous avons donc pensé quelle meilleure façon de le faire que dans un épisode qui concerne en fait une tentative de réunion entre deux autres personnages. Donc, l’essentiel de cette histoire concerne Al essayant de se rendre au sommet de cette tour afin qu’elle puisse être à nouveau avec Isabelle. Et finalement, ça ne marche pas pour elle. »

Il ajoute : « Mais parce qu’elle a pris cette action, et parce qu’elle a finalement fait le bon choix pour Dwight – et aussi parce que Dwight a tout investi de manière désintéressée pour essayer de réunir Al avec cette femme mystérieuse dont elle lui a très peu parlé – c’est presque comme sa récompense karmique qu’il retrouve sa femme. »

Ils souhaitaient créer un effet de surprise : « Et nous aimons cela sur le plan thématique. Et puis juste au niveau de la narration pure, nous avons pensé que si tout le monde investissait dans l’idée d’Al et Isabelle se réunissant à nouveau, ils ne verraient jamais que Sherry était juste au coin de la rue. Et en ce qui concerne la question de savoir où elle a été et ce qu’elle a fait, c’est quelque chose que nous verrons très bientôt. Peut-être dans deux semaines. »

Cette réunion sera explorée dans les semaines à venir, surtout que Dwight n’est plus le même homme. Les showrunners ne disent pas si Sherry et Dwight vont partir ensemble ou revenir avec les autres : « Une chose que nous pouvons dire, c’est que Dwight et Sherry sont séparés depuis un certain temps. Et nous avons vu le côté Dwight de cette relation. Et Dwight a subi une assez grande évolution en tant que personnage, » explique Goldberg.

« Ce n’est pas le même homme qu’il était quand il était le bras droit de Negan dans le sanctuaire. Il est devenu une personne beaucoup plus optimiste. Il s’est vraiment redéfini. Et, encore une fois, sans rien gâcher, Sherry a également subi quelques changements depuis la dernière fois qu’elle a vu Dwight. Donc, cet épisode va vraiment creuser dans deux personnes qui s’aiment beaucoup, qui ont également traversé leurs propres voyages et évolutions indépendamment l’une de l’autre, et comment cela va affecter leur relation à l’avenir. »

Fear the Walking Dead est diffusée ne France sur Canal+Séries et est disponible sur MyCanal.

Source : EW / Crédit ©AMC