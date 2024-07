Spawn : Todd McFarlane fait une mise à jour pour le reboot du film

Le reboot de Spawn obtient une mise à jour de la part de Todd McFarlane au milieu de la recherche de réalisateur.

Après des années dans l’enfer du développement, le reboot de Spawn créé par Todd McFarlane avance en fin. Il y a maintenant un scénario en place pour le nouveau film, intitulé King Spawn et McFarlane a partagé une nouvelle mise à jour sur le projet.

Selon The Hollywood Reporter, McFarlane et le producteur Jason Blum sont suffisamment confiants avec le scénario terminé de King Spawn pour avancer dans la recherche d’un réalisateur. Des réunions auront lieu dans un avenir proche avec des réalisateurs potentiels pour King Spawn, qui est écrit par Matt Mixon et Malcolm Spellman (Falcon et le Soldat de l’Hiver) et Scott Silver (Joker).

Paru chez Image Comics en 1992, Spawn, alias Al Simmons, est un agent d’une unité spéciale de la CIA, trahi par son supérieur qui le fait périr dans l’explosion d’une usine d’armes biochimiques. Simmons se retrouve alors aux Enfers, devant Malebolgia, seigneur des ténèbres, et signe un pacte lui permettant de revoir sa femme à condition de devenir l’un de ses guerriers. Mais, Spawn, séquestré bien trop longtemps, ressort des Enfers, meurtri et avec une apparence démoniaque…

L’un des grands points d’interrogation qui reste est de savoir si Jamie Foxx est toujours prévu pour jouer le prochain Al Simmons en live-action. Pendant des années, McFarlane s’était engagé à ce que Foxx soit la vedette du film, mais avec l’avancée de King Spawn, on ne sait plus si le casting prévu aura toujours lieu.

Il semblerait que Foxx ne soit pas attaché au rôle principal pour le moment, car le casting peut dépendre de la vision du réalisateur éventuel pour le film. Aucun membre du casting n’a été confirmé pour l’instant, bien que McFarlane ait révélé que le budget serait plus élevé que celui de la plupart des sorties de films de Blumhouse, mais toujours considérablement inférieur aux films à gros budget.

McFarlane a réaffirmé que King Spawn serait un film classé R (interdit aux mineurs non accompagnés). Il a suggéré que cela pourrait grandement aider le film à obtenir le feu vert, car 2024 devrait être une année fantastique pour les adaptations de bandes dessinées classées R.

Deadpool & Wolverine est sur le point d’établir un record de meilleur lancement de tous les temps pour un film classé R et Joker : Folie à Deux devrait également réaliser une solide performance au box-office lors de sa sortie en salles cet automne.

McFarlane a noté à quel point King Spawn sera plus proche de la suite du Joker en tant que film classé R. « Deadpool est un [film classé R] amusant. Quelque chose comme Joker 2 est un classé R sérieux. Notre film va être super sérieux, sombre et réaliste », a expliqué McFarlane. « Ce sera parfois un film lourd. Si vous aimez les drames sérieux, avec des thèmes significatifs qui sont pertinents et qui peuvent même refléter le monde dans lequel nous vivons, alors cela contient beaucoup de ces éléments. »

King Spawn n’a pas encore de date de sortie.

Source : THR / Crédit ©DR