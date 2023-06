Spider-Man Beyond the Spider-Verse : Jason Schwartzman tease son retour en méchant

Jason Schwartzman tease son retour en méchant dans le troisième film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Spoilers.



Alors que Spider-Man Across the Spider-Verse est actuellement en salles, le troisième volet Spider-Man Beyond the Spider-Verse est en pleine préparation et verra le retour du méchant Dr Jonathan Ohnn alias The Spot, doublé par Jason Schwartzman dans la version originale.

Apparemment, ce personnage jouera un plus grand rôle dans le dernier film de la trilogie et son interprète a teasé sa présence. Durant une interview à Collider, alors qu’il est en promo pour le film Asteroid City de Wes Anderson avec Scarlett Johansson, Schwartzman a offert une petite indication sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre.

Si l’acteur ne peut pas trop en dire, il confie que son personnage sera « plus grand et plus méchant. » Tout d’abord, il déclare : « Il n’y a pas grand-chose que je puisse vraiment dire, mais je suis juste excité à ce sujet. Ce fut une belle expérience, j’ai adoré travailler avec eux. Nous avons commencé à faire ça avant ce film. »

Quand Johansson lui demande ce qu’il peut dire sur le film, il répond : « Eh bien, je peux dire quelques choses. Plus grand, plus méchant, plus saint. »

Schwartzman est content de pouvoir revenir et approfondir l’histoire : « La vérité est la suivante : c’est vraiment amusant, car comme vous le savez, ce sont des parties 1 et 2, et c’est donc une opportunité vraiment cool et rare de pouvoir raconter une grande histoire et d’avoir le temps d’approfondir toutes ces choses et de vraiment laisser les personnages se développer. Donc, j’ai hâte, je suis vraiment excité. »

A mesure que l’histoire avançait, Spider-Man Across the Spider-Verse a mis en place The Spot comme étant le véritable méchant, une menace pour le Multivers. Le troisième film le verra exercer son pouvoir de manière exponentielle.

Pour l’instant, les détails de l’intrigue de ce dernier film sont gardés secrets. Cependant, The Spot devrait pouvoir entrer dans ce prochain film à toute vitesse maintenant qu’il a gagné tellement de puissance grâce à différentes explosions de collisionneurs dans différents univers.

Spider-Man Beyond the Spider-Verse sera dans les salles en mars 2024.

Source : Collider / Crédit ©Sony