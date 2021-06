The Boys saison 3 : Laurie Holden de The Walking Dead rejoint la série

Laurie Holden de la série The Walking Dead rejoint la saison 3 de The Boys en tant que super-héroine.

Après les zombies, les super-héros. Connue pour avoir notamment joué Andrea dans The Walking Dead, Lauren Holden rejoint la série The Boys. Elle jouera Crimson Countess dans la saison 3. Elle rejoint les trois acteurs récemment annoncés Sean Patrick Flannery, Nick Wechsler et Miles Gaston Villanueva.

Crimson Countess est membre de Payback, le groupe dirigé par Soldier Boy (Jensen Ackles). Soldier Boy a été décrit comme un super-héros à la Captain America, qui a aidé les forces alliées contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est le premier super-héros de l’histoire. Crimson est un peu l’équivalent de Scarlet Witch de Marvel et peut tirer de la chaleur de ses mains.

Holden a partagé sa joie d’avoir décroché le rôle sur Twitter vendredi. « J’ai gardé ça secret depuis un moment. Heureuse de partager cela avec vous tous. J’adore être un putain de super-héros. Un travail de rêve à coup sûr :) », a-t-elle écrit.

Been sitting on this a long while. Happy to share this with you all. I am loving being a frickin’ super hero. Dream job for sure:) https://t.co/uwMs3SH8ey

— Laurie Holden (@Laurie_Holden) June 25, 2021