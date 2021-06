Star Wars Rogue Squadron : Le film de Patty Jenkins trouve son scénariste

Matthew Robinson écrira le film Star Wars Rogue Squadron qui sera réalisé par Patty Jenkins.

Star Wars Rogue Squadron, le film de Patty Jenkins aurait trouver son scénariste. Selon Deadline, Matthew Robinson, qui a co-écrit et co-réalisé le film The Invention of Lying avec Ricky Gervais, aurait été engagé par Lucasfilm pour écrire le film Star Wars.

Pour le moment, Rogue Squadron reste assez secret, ce qui n’est pas étonnant puisque Disney et Lucasfilm sont discrets sur la suite de la franchise.

Le film Star Wars Rogue Squadron a été annoncé en décembre dernier. Patty Jenkins a été annoncée à la réalisation et sera la première femme à réaliser un film Star Wars.

Jenkins a précédemment parlé des pressions liées au fait d’être dans cette position : « Je ressens une énorme pression pour faire un excellent film Star Wars, bien sûr. La base de fans est incroyable et massive et ce n’est pas une mince tâche. C’est vraiment ce à quoi je pense … Si je peux être dans une position révolutionnaire pour ouvrir la voie à d’autres personnes, c’est incroyable, » dit-elle.

Elle a aussi parlé de la façon dont le projet a vu le jour en premier lieu : « Ce qui s’est passé, c’est que [Lucasfilm] m’a approchée et [a demandé] si je serais jamais intéressée et j’ai dit que cela dépendrait vraiment de l’histoire. Je veux toujours m’assurer que je sens que je peux faire un film incroyable. »

Jenkins a récemment confirmé que le film ne sera pas directement basé sur un matériel déjà existant et que ce sera une histoire originale.

La production de Star Wars Rogue Squadron sera lancée l’an prochain pour une sortie le 22 décembre 2023.

Source : Deadline / Crédit ©Disney/Lucasfilm