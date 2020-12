Star Wars Rogue Squadron : Le film de Patty Jenkins sera une histoire originale

Le film Star Wars de Patty Jenkins sera original et non basé sur une adaptation de jeu ou de livre, même s’il y a des influences.

Le week-end dernier, on a appris que Patty Jenkins réalisera un film Star Wars intitulé Rogue Squadron. Dans une récente interview, la réalisatrice a confié que son film n’est basé sur aucun matériel Star Wars existant, même s’il y aura quelques influences.

Elle confie : « [Dans le film Star Wars: Rogue Squadron], nous faisons quelque chose d’original avec une grande influence des jeux et des livres. Il y a beaucoup de choses qui sont reconnues et comprises sur la grandeur de toutes ces choses, mais oui, c’est une histoire originale et je suis tellement excitée de le faire. »

La clarification de Patty Jenkins est importante, car Rogue Squadron est également le nom d’une série de jeux vidéo lancée pour la première fois en 1998, mettant en vedette l’équipe de pilotes Rebelles de Luke Skywalker affrontant l’Empire. L’intrigue des jeux a eu lieu pendant les événements de la trilogie originale des films Star Wars et a suivi Luke et ses alliés alors qu’ils tentaient de renverser l’Empire galactique.

Le film de Jenkins sera largement inspiré de son père qui était pilote. « Quand il a perdu la vie au service de ce pays, cela a suscité en moi le désir de transformer toute cette tragédie et ce frisson et un jour en faire le plus grand film de pilote de chasse de tous les temps, » a confié la réalisatrice au moment de l’annonce du film.

« Mais en cherchant, je n’ai jamais pu trouver la bonne histoire. J’ai continué à chercher et à chercher, mais je n’ai tout simplement pas pu trouver la bonne – jusqu’à maintenant. Maintenant, j’ai trouvé un film sur deux choses que j’aime, donc je vais vous voir très bientôt. »

Réalisé par Patty Jenkins, Star Wars Rogue Squadron devrait sortir en salles le 22 décembre 2023.

Source : IGN / Crédit ©Lucasfilm