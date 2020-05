Star Wars Underworld : Ronald D. Moore donne des détails sur la série annulée

Nouveaux détails sur la série live-action Star Wars Underworld qui n’a jamais vu le jour.

Bien avant The Mandalorian, une autre série live-action dans l’univers de Star Wars aurait dû voir le jour mais le projet, qui était supervisé par George Lucas, a été abandonné. En 2004, Lucas préparait Star Wars Underworld et il avait réuni une équipe de scénaristes dont Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, Star Trek New Generation, Outlander), qui a écrit plusieurs épisodes de la série.

Récemment, Moore s’est confié sur ce projet avorté et il a expliqué comment les choses se sont passées à l’époque. Il revient notamment sur le processus : « J’étais l’un des nombreux, il y avait plusieurs scénaristes internationaux qu’ils ont réunis … nous nous réunissions au Skywalker Ranch une fois toutes les six à huit semaines, quelque chose comme ça. Et nous découpions les histoires ensemble, et juste après nous partions et écrivions quelques brouillons et les rapportions, et George et nous nous asseyions et les critiquions, puis faisions un autre brouillon et découpions plus d’histoires … C’était génial ! C’était très amusant. »

Moore révèle qu’ils sont allés assez loin dans le processus d’écriture : « Cela ne s’est pas produit en fin de compte, nous avons écrit une quarantaine de scénarios, 48 scripts, quelque chose comme ça … la théorie était que George Lucas voulait écrire tous les scripts et les faire tous d’un coup. Il cherchait un moyen de comprendre comment les produire, parce qu’il voulait faire beaucoup de trucs technologiques de pointe avec CG et ensembles virtuels et ainsi de suite. Il voulait accomplir quelque chose de vraiment nouveau. »

Un projet trop ambitieux

Puis le projet n’a pas abouti, notamment à cause de la vente de Lucasfilm à Disney : « Et ce qui s’est passé, vous savez, nous avons écrit les scripts, puis George a dit : « D’accord, cela suffit pour le moment, puis je vous répondrai. Je veux me pencher sur toutes les choses de production. » Et puis le temps a passé et environ un an après, il a vendu Lucasfilm à Disney. »

Une autre raison qui a empêcher cette série de voir le jour est son coût qui était bien trop élevé et Lucas n’a pas pris cela en compte. Il était un peu trop ambitieux : « Nous n’avions donc vraiment aucune contrainte [budgétaire]. Nous étions tous des scénaristes de télévision et de longs métrages expérimentés, nous savions donc ce qui était théoriquement possible avec un budget de production. Mais nous avons simplement dit : « D’accord, prenons-le au mot, faisons un truc de fou énorme » et il y avait beaucoup d’action, beaucoup de plateaux et d’énormes décors. Juste beaucoup plus gros que ce que vous feriez normalement dans une série pour la télévision. »

En ce qui concerne l’histoire de la série, Ronald D. Moore reste silencieux sur son contenu mais explique qu’il y avait une grosse histoire : « Oui, c’était une grande histoire. C’était une longue histoire avec des choses épisodiques qui se produiraient. Vous savez, il y aurait certains événements [qui] se produiraient dans cet épisode ou cet épisode, donc c’était en quelque sorte une qualité épisodique pour certains d’entre eux. Mais il racontait un récit plus large, en termes d’histoire de ces personnages particuliers dans ce cadre précis. »

Source : Collider / Crédit ©Lucasfilm