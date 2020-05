Justice League : Ray Fisher partage son choc sur le Snyder Cut

Ray Fisher partage son choc quand il a appris que le Snyder Cut de Justice League était une réalité et qu’il allait sortir.

Ray Fisher était clairement extatique quand il a appris que le Snyder Cut allait finalement sortir. L’interprète de Cyborg fut le premier membre du casting que Zack Snyder a contacté à propos du film et l’acteur a eu des mots forts pour exprimer sa joie. Dans l’article de The Hollywood qui a couvert l’information, Snyder n’a pas rapporté tous les propos de l’acteur.

Avant l’annonce officielle la semaine dernière, beaucoup pensaient que le Snyder Cut était une utopie et que ça n’arrivera jamais. Même Snyder n’était pas certain de pouvoir enfin le sortir et Fisher avait aussi des réserves sur le sort du film, c’est pour cela qu’il était sous le choc quand Snyder l’a appelé en novembre dernier.

Dans une conversation sur la chaîne Youtube de Vero en compagnie de Snyder, Fisher explique : « J’étais content qu’il ne m’ait pas cité sur tous les propos que j’ai dit dans la conversation. Ma mère aurait dit: « Il y avait trois pages de toi en train de jurer dans The Hollywood Reporter ». Ils n’avaient pas assez d’astérisques dans le monde pour exprimer cela. »

Apparemment, même après ce coup de fil avec Snyder, Fisher avait encore des doutes et n’était pas certain que le projet aboutirait. C’est assez compréhensible quand on sait à quel point Warner Bros était réticent à l’idée de sortir le film original. La décision était entre les mains de la Warner.

En parlant à Snyder, il dit : « Je veux dire, quand tu m’as appelé, je me disais : « D’accord, ouais, ça va arriver, ça va arriver. » Mais jusqu’à ce qu’ils publient officiellement [l’annonce], vous devez avoir vos réserves … Tout peut arriver, c’est 2020. Ils peuvent se retourner et dire : « Ouais, nous avons changé d’avis à la dernière minute ! » On ne sait jamais. »

A l’origine, Cyborg, le personnage de Fisher, devait avoir un rôle bien plus important que ce qu’on ne voit dans la version de Whedon. Avec cette seconde chance, il va enfin pouvoir briller un peu plus. Fisher est très reconnaissant de Snyder qui lui a donné sa chance et lui a changé la vie.

Il confie : « Il m’a mis sur le projet. Vous parlez à Jason, vous parlez à Ezra, vous parlez à toute personne impliquée dans le processus, c’est une situation qui change la vie. Vous êtes capable de vous exprimer sous l’une des formes les plus élevées possibles, et il nous a donné une chance de manière massive. »

Puis il d’adresse à Snyder : « Je t‘ai dit : « Écoute mec, sache juste, je ne vais pas te laisser tomber. Je ne vais pas te laisser tomber.’ Et je le pensais, mec … je me disais : ‘Nous sommes tous dans le même bateau. On va monter dedans jusqu’à la fin. »

Justice League version Zack Snyder, est actuellement en préparation pour l’année prochaine et sortira sur la plateforme HBO Max.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros