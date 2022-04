Spider-Man Across The Spider-Verse : 15 minutes du film dévoilées au CinemaCon

Sony a dévoilé les 15 premières minutes du film d’animation Spider-Man Across The Spider-Verse et a annoncé le titre de la suite.

Durant le CinemaCon qui se déroule actuellement à Las Vegas, Sony Pictures a dévoilé les 15 premières du film Spider-Man Across The Spider-Verse, suite de Spider-Man New Generation (Spider-Man Into The Spider-Verse en VO). Les studios ont également révélé que le titre du troisième film – précédemment intitulé Spider-Man Across The Spider-Verse Part 2 – sera finalement Spider-Man Beyond The Spider-Verse.

Spider-Man: Across The Spider-Verse suivra Miles Morales (Shameik Moore), alors qu’il se regroupe avec Miguel O’Hara (Oscar Isaac), alias Spider-Man 2099, et Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) pour affronter un puissant super-méchant.

Les médias sur place ont pu voir le premier quart d’heure du film et en ont fait la description sur la toile. Avant de dévoiler les images, qui sont pour le moment « un mélange de CGI imparfait, de séquences et de croquis » selon Deadline, les producteurs Phil Lord et Chris Miller ont fait deux trois révélations sur le film : « C’est la plus grande équipe d’un film d’animation de tous les temps. Ce film a 1 000 personnes qui travaillent dessus. (…) Ce film a 240 personnages » et « Il se déroule dans six univers. C’est pourquoi nous ne pouvions pas faire un teaser normal. ».

Les images se déroulent sur Terre 65 avec Spider Gwen (Hailee Steinfeld) qui rencontre un Spider-Man d’une autre dimension, Miguel O’Hara doublé par Oscar Isaac. Ils se battent alors contre un oiseau géant qui n’est nul autre que Vulture aussi connu sous le nom d’Adrien Toomes. Jessica Drew (Issa Rae), une autre Spider-Woman amie d’O’Hara, qui se trouve être enceinte, se présente pour se joindre au combat à moto. Un hélicoptère tombe du ciel et Gwen et O’Hara utilisent leurs toiles pour éviter de tomber et de créer d’autres dégâts.

Gwen croise son père policier, le Capitaine George Stacy, qui lui dit qu’elle est en état d’arrestation pour le meurtre de Peter Parker. Elle lui dit qu’elle n’a pas assassiné Peter. « Tu penses vraiment que je suis une meurtrière ? Je suis ta fille. » Le père de Gwen commence à lui lire ses droits. Elle est sauvée par Miguel qui lui donne un appareil temporel.

Les images enchaînent avec la version de la Terre de Miles Morales. Ses parents et lui rencontrent sont convoqués à l’école. Ses sens Spidey sont déclenchés et il s’en va. La principale (ou conseillère d’éducation ?) dit à sa mère : «Votre fils vous ment. Et je pense que vous le savez. »

Après un changement de date, Spider-Man Across The Spider-Verse sortira désormais le 2 juin 2023.. La suite, Spider-Man Beyond The Spider-Verse, sera en salles le 29 mars 2024.

Source : Deadline / Comic Book / Crédit ©Sony