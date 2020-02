Doctor Who saison 12 : Le final changera la donne selon Sacha Dhawan

Sacha Dhawan confie que le final de la saison 12 de Doctor Who changera la donne de la série.

Dans les dernières secondes de l’avant-dernier épisode de la saison 12 de Doctor Who, le Maître a refait son apparition et il sera à nouveau présent dans le final. Son interprète, Sacha Dhawan, continue de teaser la suite et promet que tout va changer après le final.

Dans une interview précédente, il avait déjà confié le fait que le monde du Docteur ne sera plus pareil et il le dit à nouveau : « Ça va changer la donne. Ce sera quelque chose que les gens n’ont jamais vu auparavant, » dit-il à Metro UK.

L’acteur promet que la série mettra la lumière sur ce que le Maître a dit au Docteur : « Je lui dit que tout ce qu’elle connait est un mensonge. Ce sera la chose à découvrir, » tease-t-il pour le final de la saison.

Dans la même interview, Dhawan a discuté de ce qu’il apprécie dans la série : « Vous savez ce que j’aime vraiment chez Doctor Who ? Oui, ça se déroule dans différents univers, mais ça se rapporte également à ce qui se passe en ce moment dans la vraie vie et c’est ce que j’aime à ce sujet. »

Et à propos de son personnage, il déclare : « Aussi sauvage et fou que le Maître soit, il y a aussi quelque chose de très humain et d’émotionnel dans le personnage, en particulier dans cette saison. »

L’acteur a aussi révélé qu’il savait qu’il reviendrait pour la fin de la saison : « Oui, je le savais. J’ai découvert quelques mois après le tournage des deux premiers épisodes. Je savais que je revenais mais pas dans quelle mesure. »

Il révèle aussi avoir contribué à l’histoire : « Quand j’ai parlé à Chris [Chibnall, le showrunner], nous en avons discuté, le script évoluait. Chris, rassemblait également des idées très collaboratives. Et il y a certaines de mes idées dedans. »

Evidemment, il ne dit pas quelle influence exacte il a eu sur le scénario final.

La saison 12 de Doctor Who se termine dimanche prochain sur BBC avec l’épisode Timeless Children qui remettra la vie entière du Docteur en question.

Source : Metro UK / Crédit ©BBC