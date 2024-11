Wolfs : Pas de suite pour le film avec Brad Pitt et George Clooney

Jon Watts explique pourquoi il n’y aura finalement pas de suite à son film Wolfs avec Brad Pitt et George Clooney.

Jon Watts, le cinéaste qui s’est retiré de la franchise Spider-Man avec Tom Holland et Zendaya pour écrire et réaliser le film Wolfs pour Apple avec le duo George Clooney et Brad Pitt dans, a révélé que la suite ne se ferait pas, même si Wolfs est devenu de loin le long métrage le plus regardé jamais sorti sur Apple TV+.

Dans un entretien avec Deadline, le réalisateur a confié : « Je ne sais pas ce que je vais réaliser ensuite, et je ne pense pas qu’il y aura une suite à Wolfs. »

Le site Deadline avait révélé des plans pour une suite en même temps qu’Apple avait abandonné ses projets de sortie en salles complète au profit d’une sortie limitée avec un saut rapide vers le site de streaming. Cela faisait suite à l’incapacité de To The Moon de faire un parcours décent au box-office.

Ce changement à clairement déplu à Watts qui a perdu sa confiance en Apple qui n’a pas respecté leur deal. Le réalisateur a expliqué sa vision de la situation à Deadline : « J’ai montré à Apple ma version finale de Wolfs au début de cette année. Ils ont été extrêmement enthousiastes et m’ont immédiatement chargé de commencer à écrire une suite. »

« Mais leur passage de dernière minute d’une sortie en salles à grande échelle promise à une sortie en streaming a été une surprise totale et s’est fait sans aucune explication ni discussion. Je n’en ai été informé que moins d’une semaine avant qu’ils ne l’annoncent au monde. J’ai été complètement choqué et je leur ai demandé de ne pas inclure la nouvelle que j’écrivais une suite, » confie-t-il.

Cependant, Apple l’a ignoré : « Ils ont ignoré ma demande et l’ont quand même annoncé dans leur communiqué de presse, apparemment pour créer une tournure positive à leur pivot de streaming. Et j’ai donc discrètement rendu l’argent qu’ils m’avaient donné pour la suite. Je ne voulais pas en parler parce que j’étais fier du film et je ne voulais pas générer de presse négative inutile. »

Il conclut : « J’ai adoré travailler avec Brad et George (et Amy et Austin et Poorna et Zlatko) et je le referais avec plaisir. Mais la vérité est qu’Apple n’a pas annulé la suite de Wolfs, c’est moi qui l’ai fait, parce que je ne leur faisais plus confiance en tant que partenaire créatif. »

Selon Deadline, même si Wolfs a eu des critiques mitigées, Apple considère que le film fut un succès et reste ouvert à une suite.

Wolfs est disponible sur Apple TV+.

Source : Deadline / Crédit ©Apple