Paramount+ : Le catalogue Français se dévoile avec notamment la franchise Star Trek

Alors que la plateforme Paramount+ arrive bientôt en France, voici les programmes et les films que vous pourrez retrouver dès le 1er décembre.

Paramount+ arrive enfin en France. En effet, la plateforme autrefois connue sous le nom de CBS All Access est désormais internationale et arrive dans l’hexagone. Une bonne nouvelle pour les fans de Star Trek qui n’avaient plus accès à la une grande partie de la franchise qui n’était plus disponible ailleurs (à part Star Trek Picard sur Amazon Prime).

Star Trek Discovery, qui avait disparu de Netflix, sera à retrouver sur Paramount+, occasion de voir enfin la saison 4. Et bien sûr, la série Star Trek Strange New Worlds sera également présente sur la plateforme

Paramount+ sera disponible chez nous dès le 1er décembre avec un catalogue pour le moment assez petit mais qui devrait s’étendre avec le temps. Seuls 90 programmes seront en effet proposés, dont la moitié constitués du fameux fond de catalogue de Paramount CBS. C’est très peu comparé aux 4000 contenus de Paramount + aux Etats-Unis.

Parmi les séries, on trouve notamment des séries de la chaine premium Showtime comme Billions, Yellowjakets, Your Honor avec Bryan Cranston ou encore Super Pumped sur la création du service Uber, qui d’ordinaire étaient diffusées sur Canal+. Les abonnés auront aussi accès aux séries de CBS comme Bull, MacGyver, NCIS, Blue Bloods ou Seal Team dont la dernière saison a été diffusée en exclusivité sur la plateforme aux Etats-Unis.

la série First Lady, qui retrace la vie de plusieurs Premières Dames américaine dont Michelle Obama jouée par Viola Davis, sera aussi à découvrir.

En plus des contenus mis en ligne au 1er décembre, Paramount+ a annoncé la diffusion d’un documentaire sur le chanteur Liam Gallagher le 7 décembre, la retransmission d’un concert du groupe de rock Metallica le 17 décembre et enfin la diffusion en streaming du blockbuster Top Gun : Maverick en 2023.

Pour 7,99€ par mois Paramount + sera disponible sur les smart TV, les applications dédiées iOS et Android, ainsi que sur Canal+.

Les séries et les émissions

• I Carly (2021) – Saisons 1-2

• Circeo – Saison 1

• Seal Team – Saisons 1-6

• Blue Bloods – Saison 1

• MacGyver (2017) – Saison 1

• 17 ans et maman – Saison 1

• Deadwood – Saison 1

• Hawaii 5-0 – Saisons 1-3

• Frasier – Saisons 1-10

• NCIS – Saisons 1-14

• 90210 – Saison 1

• Star Trek Discovery – Saisons 1-4

• Star Trek : Prodigy – Saison 1

• Super Pumped – Saison 1

• The Challenge All Stars – Saisons 1-3

• Big Nate – Saison 1

• Plavers – Saison 1

• Cecilia – Saison 1

• Queen of the Universe – Saison 1

• Flatbush Misdemeanors – Saisons 1-2

• Adriano Imperador – Saison 1

• Bull – Saisons 1-4

• La Pat Patrouille – Saison 1-6

• South Park – Saisons 1-24

• Bob L’Éponge – Saisons 1-12

• Kidding – Saisons 1-2

• Les Razmokets – Saison 1

• Cheers – Saisons 1-11

• The Game – Saison 1

• Awkward – Saisons 1-5

• Work in Progress – Saisons 1-2

• Halo – Saison 1

• Tulsa King – Saison 1

• Kamp Koral : Bob la petite éponge – Saison 1

• 1883 – Saison 1

• Your Honor – Saison 1

• Yellowjackets – Saison 1

• Star Trek Strange New Worlds – Saison 1

• The First Lady – Saison 1

• The Offer – Saison 1

• Mayor of Kingstown – Saisons 1-2

• Billions – Saisons 1-6

•* I Carly* – Saisons 1-5

• Let the Right One In – Saison 1

• The Man Who Fell to Earth – Saison 1

Les films

• G.l. Joe : Le réveil du Cobra

• South Park : Post Covid : Le Retour du Covid

• Flashdance

• Reno 911: La traque de QAanon

• Un Vent de Folie

• Le Club des Ex

• Grease

• Grease 2

• Genisys

• Lolita Malgré Moi

• Sex friends

• La Famille Addams

• Le Flic de Beverly Hills

• Ninja Turtles

• Ninja Turtles 2

• Le Dernier Maître de l’Air

• Rock Academy

• Starsky et Hutch

• Scream

• Cluedo

• Adam et ses clones

• Jimmy Neutron: Boy Genius

• Norbit

• South Park : Post Covid

• Un ticket pour Deux

• Star Trek Beyond

• Star Trek Into Darkness

• Star Trek VIl: Générations

• Star Trek VIll: Premier Contact

• Base secrète

• Morse

• Mission : Impossible

• Misson : Impossible 3

• Mission : Impossible – Rogue Nation

• Mission : Impossible – Protocole fantôme

• Sans un Bruit

• Sans un Bruit 2

• Transformers : The Last Knight

• Honor Society

• Jerry & Marge Go large

• American Gigolo

• Steve : Bête de combat

• From

• Top Gun

Crédit ©Paramount