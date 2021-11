Star Trek Discovery : La série retirée de Netflix, la saison 4 ne sera pas disponible

La série Star Trek Discovery a été retirée de Netflix, le public Français n’aura apparemment pas accès à la saison 4. Prix de consolation, la saison 3 est disponible dès aujourd’hui en Blu-ray

Alors que Star Trek Discovery revient ce 18 novembre sur Paramount+ aux Etats-Unis, on apprend que ViacomCBS a rompu son accord avec Netflix et que la série ne sera plus disponible sur la plateforme dans le reste du monde. Depuis aujourd’hui, les trois premières saisons ne sont plus sur Netflix et la saison 4 ne sera pas non plus disponible.

ViacomCBS, qui lancera Paramount+ en Europe l’année prochaine, a décidé que la série sera une exclusivité de leur plateforme, mais voilà, Paramount + n’est pas prévu d’arriver en France pour l’instant. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Irlande, l’Autriche et la Suisse seront parmi les premiers marchés européens à diffuser Discovery sur Paramount+ en 2022.

La plateforme est actuellement disponible en l’Amérique du Nord (sauf au Canada qui pourra toujours voir la série sur CTV Sci-Fi Channel et Crave), en Australie, en Hongrie, en Russie et au Moyen-Orient.

Cette décision est clairement un bras d’honneur aux fans internationaux qui ont soutenu la série sur Netflix. Cela réduit la diffusion et force les téléspectateurs à s’abonner à encore plus de plateformes. Cela dit pour la France c’est réglé, la série ne sera plus du tout disponible. Cela va clairement booster le piratage et n’aidera pas la série.

Notez que les séries Star Trek Picard et Star Trek Lower Desk restent disponibles sur Amazon en dehors des Etats-Unis….pour le moment. Qui sait, ViacomCBS pourrait décider de faire la même chose avec ces séries-là.

Saison 3 en Blu-ray

Prix de consolation, la saison 3 est disponible dès aujourd’hui en Blu-ray, DVD et en édition limitée Blu-Ray Steelbook. Il semble ainsi que pour le moment, avec la VOD, ce soit le seul moyen de voir la série légalement. Les fans pourront profiter des 13 derniers épisodes en date de la série avec quatre disques, deux heures de contenus inédits dont des interviews des producteurs, le carnet des scénaristes et un aperçu des coulisses.

Après avoir suivi le Commandeur Burnham dans un trou de ver dans le dernier épisode de la saison deux, l’équipage de l’U.S.S Discovery atterrit dans un futur inconnu, bien loin de chez eux dans la saison 3. Dans cet univers incertain, l’équipage doit travailler de concert avec de nouveaux amis pour restaurer l’espoir en la Fédération.

On retrouve dans la troisième saison Sonequa Martin-Green (“Commandeur Michael Burnham”), Doug Jones (“Commandeur Saru”), Anthony Rapp (“Lt. Commandeur Paul Stamets”), Mary Wiseman (“Enseigne Sylvia Tilly”), Wilson Cruz (“Dr. Hugh Culber”) et David Ajala (“Cleveland “Book” Booker”). Blu del Barrio (“Adira”), Ian Alexander (“Gray”) et Michelle Yeoh (“Philippa Georgiou”) sont également présents dans la saison trois.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount+