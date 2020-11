The Batman : des nouvelles photos dévoilent l’immensité de la Batcave

Réalisé par Matt Reeves, The Batman révélera une toute nouvelle image de Gotham City. La Batcave de Batman, devrait rester fidèle à la tradition de la franchise.

Les photos du plateau de The Batman situé à Londres continuent à fuiter. Les derniers clichés aériens publiés par le Daily Mail, attirent cette fois-ci notre regard sur la Batcave. La production a vu grand pour ce lieu emblématique de l’homme chauve-sourit avec un décor impressionnant.

Le repaire secret de Batman, semble situé sous une énorme falaise, entouré d’eau et d’arbres. Une construction à l’allure très haute et vaste qui amplifiera à l’écran le mystère du siège de Batman. Les photos montrent également l’entrée, creusée sur la paroi de la falaise. Le tout est protégé par des barrières de sécurités, ne permettant pas de s’introduire à l’intérieur pour y découvrir ce qu’il s’y trame.

Décor troublant

Cette Batcave cachée dans la nature sème le doute. En effet, les premières images de The Batman lors de l’évènement DC FanDome en août ou encore la première bande-annonce laissaient à penser que le repaire du justicier de Gotham se trouvait dans une ancienne gare ou un ancien entrepôt de trains.

Les fans ont pris le temps de mener leur propre enquête, comme le prouve ces photos volées. Dans un premier temps, ils ont présumé que Matt Reeves, proposait une nouvelle vision de la Batcave, mais les nouvelles photos démentent cette théorie. La Batcave de Matt Reeves restera bel et bien fidèle à la Batcave originale au coeur de la propriété du Manoir Wyane, dans un décor vaste et naturel.

D’autres photos du tournage montrent des bâtiments détruits, qui pourraient impliquer plusieurs explosions à Gotham City.

Toutefois, il reste à élucider le mystère de cet endroit dans lequel se trouve Bruce Wayne (Robert Pattinson) dans la bande-annonce qui semble bien être sa base. Est-ce un jeu de caméra et de couleur donnant l’illusion d’un tout autre dépôt ? Ou est-ce que cela signifie que le justicier aura cette fois-ci plusieurs cachettes ?

Personnification de Gotham

The Batman fait partie de la troisième franchise de live action de Batman. Après le succès de The Dark Knight Trilogy, Matt Reeves doit placer la barre très haute pour ce nouvel opus porté par Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/Batman, surtout après l’accueil mitigé de Ben Affleck.

Le film en production garde pour le moment l’intrigue confidentielle. Mais Matt Reeves est prêt à éviter l’erreur commise par Christopher Nolan dans la trilogie « Dark Knight ». Ce dernier a présenté Gotham comme un gros bloc de béton gris imposant, dans une grande métropole remplie de personnages convaincants. On peut également citer le Batman de Tim Burton qui avait noyé Gotham dans un décor très théâtral.

Pour Matt Reeves, il est inévitable, Gotham doit être un élément central de The Batman. Le réalisateur prend le risque de s’éloigner de l’histoire pour donner une réelle envergure à Gotham qui est l’une des forces de Batman. The Batman tend à souligner une ville ou les quartiers riches et délabrés se croisent, la rendant beaucoup plus vivante, troublante et surtout crédible.

The Batman est actuellement prévu pour le 4 mars 2022.