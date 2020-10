The Batman : Des photos de tournage révèlent un enterrement

Découvrez de nouvelles images de Colin Farrell, Robert Pattinson et Zoe Kravitz sur de tournage du film The Batman.

Après une pause due au diagnostic positif de Robert Pattinson au COVID-19, le tournage de The Batman a récemment repris en Angleterre. De nouvelles photos ont fait surface et on peut voir l’acteur dans la peau de Bruce Wayne, assister à un enterrement.

Avec des dizaines de figurants jouant des personnes en deuil, Pattinson peut être vu dans un costume noir à l’extérieur de St. George’s Hall, qui fait office de Gotham City Hall dans le film. Zoe Kravitz et John Turturro peuvent également être vus sur les photos ainsi que Colin Farrell, alias le Pingouin.

New set photos of Robert Pattinson on the set of ‘The Batman’…

As Matt Reeves said, this is a Bruce Wayne who is focus on his mission, but still, doesn’t feel like he’s making a big enough change yet. And that shows through Pattinson’s performance.

We can’t wait for more! pic.twitter.com/Bu6ymk7Bm3

— DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) October 12, 2020