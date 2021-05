9-1-1 saison 4 : Le sort d’Eddie révélé dans le final (Spoilers)

Le final de la saison 4 de 9-1-1 révèle le sort d’Eddie après le cliffhanger de l’épisode précédent. Spoilers.

La semaine dernière dans 9-1-1, Eddie Diaz s’est fait tirer dessus par un sniper qui visait les pompiers de Los Angeles. Alors qu’on pensait que c’était peut-être la fin pour Eddie, le pompier a survécu à ses blessures. Buck l’a sorti de là avant qu’il ne soit encore plus touché et il a été amené à l’hôpital à temps pour qu’il soit sauvé. Et en plus d’être nommé tuteur de Christopher au cas où quelque chose arriverait à Eddie, Buck a finalement officialisé sa relation avec Taylor.

L’auteur des tirs était un ancien membre mécontent de l’équipe du SWAT de la police de Los Angeles. Il a été appréhendé par Athena, qui est également parvenue à sauver Bobby mais aussi leur mariage. Le couple reste solide même s’il a un problème de communication à régler entre ces deux-là.

Dans une interview à TVLine, à propos d’Eddie qui a frôler la mort, le showrunner Tim Minear confie : « Soyons honnête, il est trop beau pour mourir. » Evidemment le but était vraiment de faire croire qu’il allait y passer, il voulait que « les téléspectateurs soient dans la tête de Buck. Je voulais qu’ils pensent la même chose que Buck. » Ce que Buck pensait, c’est qu’Eddie allait peut-être mourir, c’était sa hantise de perdre son meilleur ami.

Ailleurs, des félicitations sont de mise pour Albert, qui est devenu un pompier à part entière dans les derniers instants de l’épisode. Quant à Hen et Karen, elles ont retrouvé par hasard Nia et ont rencontré sa mère biologique qui est extrêmement reconnaissante du couple pour s’être occupé de la petite pendant qu’elle remettait sa vie en ordre.

Minear laisse entendre que Nia n’est peut-être finalement pas complètement sortie de la vie de sa famille d’accueil : « C’est comme la mère biologique de Nia l‘a dit : « Je ne sais pas quelles sont les règles.» Ce n’est pas comme si Hen et Karen l’avaient recherchée. Enfin, Karen l’a fait plus tôt dans la saison, juste pour s’assurer que Nia allait bien. Mais il n’y a pas de loi contre cela ! »

Mais tout n’est pas positif pour tout le monde. Maddie, qui souffre de dépression post-natale a démissionné de son poste d’opératrice du 911. Elle admet à Chimney qu’elle ne va pas bien et lui demande de l’aide. Le showrunner explique que l’état de Maddie « apportera de grandes complications dans la saison 5. »

9-1-1 reviendra l’année prochaine pour une saison 5 sur la Fox. Les trois premières saisons sont disponibles sur Disney+ Star en France.

