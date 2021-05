9-1-1 saison 4 : La vie d’un personnage majeur en danger (SPOILERS et promo du final)

Découvrez qui s’est fait tirer dans l’avant dernier épisode de la saison 4 de 9-1-1 et promo du final. SPOILERS.

La caserne 118 a peut-être perdu un de ses membres et avec une relation importante de la série. A la fin de l’épisode 13 de la saison 4, l’un des pompiers s’est fait tirer dessus par ce qui semble être un sniper qui visait délibérément les pompiers.

Après avoir sauvé un jeune garçon de sa mère qui le gardait malade pour de l’argent et de la sympathie (syndrome de Munchausen par procuration), Eddie (Ryan Guzman) s’est fait tirer dessus dans une scène choquante. Il se trouvait en face de Bucky et ce dernier est éclaboussé par le sang de son meilleur ami.

Eddie est-il mort ? La série a-t-elle décidé de tuer un de ses personnages les plus populaires auprès du public ? Ce serait triste de voir le petit Christopher – qui a déjà perdu sa mère – perdre son père. Cela briserait aussi une amitié forte, celle qu’il partage avec Bucky.

Dans une interview avec TVLine, Peter Krause, qui incarne Bobby, ne dit pas si Eddie survit au coup de feu qu’il a reçu, mais il assure que le casting était absolument sous le choc de ce twist.

« J’ai été vraiment surpris », admet Krause. « Lorsqu’on a découvert le scénario, tout le monde se regardait sans voix, se demandant ce qui se passait et ce qui allait se passer. Il y a beaucoup de fusillades dans ce pays, et je peux vous garantir que Tim Minear gérera cela dans le final avec la sensibilité qu’il possède. »

Dans ce même épisode, le mariage de Bobby et Athena traverse quelques turbulences. Le couple, qu’on pensait solide a son lot de problèmes. « En tant que premiers intervenants, ils ont de toute façon tendance à compartimenter leur vie, mais cette attitude de «rester calme et de continuer» qu’ils ont est mise au défi pendant cette période », explique Krause à TVLine.

« Bobby a beaucoup grandi au cours de sa relation avec Athena. Il devient plus vulnérable et désire plus d’intimité, alors quand Athena ne l’inclut pas dans certaines de ces grandes décisions de vie qu’elle prend, il se sent un peu exclu. Il est difficile pour lui d’évoquer cela dans une conversation, c’est pourquoi cela est en quelque sorte sorti dans cet épisode. »

La semaine prochaine, les téléspectateurs découvriront le sort d’Eddie. Au lendemain de la fusillade, Athena et le 118 sont en état d’alerte quand un tireur d’élite vise des membres du LAFD. Pendant ce temps, Maddie prend une décision vitale.

9-1-1, qui vient d’être renouvelée avec 9-1-1 Lone Star, est diffusée le lundi sur la Fox.

9-1-1 saison 4 – Promo 4×14 Finale