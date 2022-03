Wonder-Woman 1984 : Le réalisateur de Moon Knight critique l’Egypte dépeinte dans le film

Le réalisateur de Moon Knight critique la représentation de l’Egypte dans Wonder Woman 1984 et dit que c’était une honte.

Avec Moon Knight de Disney+, le réalisateur égyptien Mohamed Diab espère apporter une représentation correcte bien méritée de la mythologie égyptienne antique à l’univers Marvel. Avec cela, il espère changer la perception d’Hollywood de l’Égypte, qui, selon lui, l’a déçu, en particulier en ce qui concerne certaines superproductions de super-héros.

Récemment, il a critiqué la représentation ou plutôt le manque de représentation correcte de l’Égypte dans le prochain film Black Adam. Maintenant, c’est un autre film DC qu’il critique : Wonder Woman 1984.

« Je me souviens avoir vu Wonder Woman 1984 et il y avait une grosse séquence en Egypte et c’était une honte pour nous », a récemment déclaré Diab, qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le thriller politique Cairo 678 en 2010, SFX Magazine. « Il y avait un cheik, ça n’a aucun sens pour nous. L’Égypte ressemblait à un pays du Moyen Âge. Elle ressemblait au désert. »

Dans la scène à laquelle Diab fait référence, l’antagoniste Maxwell Lord (Pedro Pascal) se rend en Égypte avec un artefact magique volé et est poursuivi par Diana Prince (Gal Gadot) et Steve Trevor (Chris Pine) dans l’une des plus grandes séquences d’action du film.

« Vous ne voyez jamais Le Caire. Vous voyez toujours la Jordanie filmée [pour la faire passer] pour Le Caire, le Maroc à la place du Caire, parfois l’Espagne à la place du Caire », a déclaré Diab dans l’interview. « Cela nous met vraiment en colère. »

Il a ensuite expliqué comment sa frustration l’avait alimenté lorsqu’il travaillait sur Moon Knight. « Il y avait une grande partie de l’Égypte et de la façon dont elle a été dépeinte de manière inauthentique tout au long de l’histoire d’Hollywood », a déclaré Diab. « C’est toujours exotique – nous l’appelons « l’orientalisme ». Cela nous déshumanise. Nous sommes toujours nus, nous sommes toujours sexy, nous sommes toujours méchants, nous sommes toujours dans l’excès. »

Concernant la place de l’Égypte dans Moon Knight, il confie : « Cela fait partie de la série parce que cela fait partie des comics. Cela fait partie de la façon dont il obtient ses pouvoirs. C’est enraciné dedans », a-t-il déclaré. « Il y avait certainement de la place pour jouer, mais tout en le gardant aussi authentique que possible dans le domaine du fantastique. Même dans les comics originaux, ils ont fait un excellent travail de recherche pour essayer de rendre l’Égypte authentique. »

Moon Knight démarre le 30 mars sur Disney+

Source : SFX Magazine / Crédit ©Disney/Warner Bros