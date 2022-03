Moon Knight : Le réalisateur critique la représentation de l’Egypte de Black Adam (teaser)

Nouveau teaser pour Moon Knight alors que le réalisateur la série Marvel critique la représentation de l’Egypte du film DC Black Adam.

Mohammed Diab, réalisateur de la prochaine série MCU Disney+ Moon Knight, a critiqué le film Black Adam pour sa représentation de l’Égypte. Diab a réalisé les quatre premiers épisodes de Moon Knight, qui introduiront le personnage dans l’univers cinématographique Marvel. La série met en vedette Oscar Isaac dans le rôle de Marc Spector, un ancien marine américain devenu mercenaire à qui le dieu égyptien Khonshu (F. Murray Abraham) a accordé des pouvoirs surnaturels.

Le prochain film DCEU Black Adam traite également d’êtres magiques issus de la mythologie égyptienne. Dwayne Johnson joue le personnage principal, un ancien Égyptien nommé Teth-Adam qui est l’ennemi juré de Shazam. Le célèbre anti-héros a été teasé pour la première fois dans le film de 2019 Shazam! lorsque le vieux sorcier Shazam (Djimon Hounsou) a expliqué au jeune Billy Batson (Asher Angel) qu’un ancien champion avait déchaîné les sept péchés capitaux sur la terre, détruisant des civilisations entières.

Mohammed Diab a critiqué Black Adam pour son manque de représentation de l’Égypte et de sa culture. Dans une interview traduite via The Direct, le cinéaste d’origine égyptienne, qui a été félicité pour avoir injecté ses propres expériences culturelles dans Moon Knight, a dénoncé Black Adam pour ne pas faire justice à sa culture.

Diab cite les choix de localisation et de casting comme points de discorde spécifiques. Le réalisateur a en outre expliqué l’importance d’apporter son propre bagage culturel à son travail avec Moon Knight. Il a expliqué que la représentation est importante pour lui, ajoutant : « Je voulais mettre en valeur les talents égyptiens autant que possible. Chaque culture devrait être représentée par ses habitants, alors j’ai embauché des acteurs, un monteur, un créateur de costumes, un directeur artistique et un compositeur qui sont tous égyptiens. »

Il partage son mécontentement : « J’étais vraiment ennuyé par DC quand ils ont placé Black Adam dans un pays fictif du Moyen-Orient comme excuse pour caster des non-Égyptiens, alors que c’était évidemment censé être en Égypte. Les opportunités de représentation ne doivent pas être gaspillées… Mais ce n’est pas une erreur totale puisque c’est basé sur une itération des comics qui ne mentionne pas l’Egypte. »

Ailleurs, un nouveau teaser pour Moon Knght est à découvrir. Intitulé « Choice », le spot de 30 secondes montre de nombreuses nouvelles images, y compris une bataille entre Moon Knight et une créature non identifiée alors qu’ils sautent dans les airs. Il montre également un aperçu plus approfondi sur les multiples personnages d’Oscar Isaac en interaction, alors que son alter Steven Grant se débat avec les autres identités qui peuvent ou non vivre en lui.

Moon Knight démarre le 30 mars sur Disney+, quant à Black Adam, le film sort le 19 octobre prochain.

Moon Knight – Teaser Choice

Source : Screen Rant / Crédit ©Marvel/DC