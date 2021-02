The Twilight Zone : Le reboot de Jordan Peele n’aura pas de saison 3

Le reboot de la série The Twilight Zone, revisité par Jordan Peele, ne reviendra pas pour une saison 3.

The Twilight Zone (La Quatrième Dimension) c’est fini. La série remise au goût du jour par Jordan Peele et Simon Kinberg n’aura pas de saison 3. Alors que la plateforme CBS All Access est en pleine restructuration et devient Paramount+, les patrons de la plateforme et les producteurs de The Twilight Zone ont décidé d’en rester là avec la série de science-fiction.

The Twilight Zone a été rebootée en tant qu’anthologie épisodique individuelle et a été lancée en 2019 sur la plateforme CBS All Access. La série cherchait alors à reprendre là où la série originale créée par Rod Serling s’était arrêtée avec une réinvention moderne du drame original. En plus de la production exécutive, Peele était aussi l’hôte et le narrateur.

« Jordan Peele, Simon Kinberg et toute l’équipe de production ont véritablement repensé The Twilight Zone pour l’ère moderne », a déclaré Julie McNamara, responsable de la programmation chez Paramount +, dans un communiqué au Hollywood Reporter. « Ils ont soutenu l’héritage de la série classique de narration socialement consciente et ont poussé les téléspectateurs d’aujourd’hui à explorer toutes les nouvelles dimensions de thèmes d’actualité et stimulants qui, nous l’espérons, résonneront auprès du public pour les années à venir. »

La saison 1 composé de 10 épisodes voyait à son générique : Seth Rogen, Greg Kinnear, Kumail Nanjiani, John Cho, Ike Barinholtz, Taissa Farmiga, Ginnifer Goodwin, Luke Kirby, Sanaa Lathan, Adam Scott, Rhea Seehorn, Alison Tolman, Jacob Tremblay, Jessica Williams, DeWanda Wise et Steven Yeun.

La deuxième saison, aussi de 10 épisodes, avait des acteurs comme Kylie Bunbury, Sky Ferreira, Topher Grace, David Krumholtz, Thomas Lennon, Natalie Martinez, Gretchen Mol, Paula Newsome, Jurnee Smollett, et Damon Wayans Jr.

En France, The Twilight Zone a été diffusée sur Canal+. Les saisons 1 et 2 sont toujours disponibles sur MyCanal.

