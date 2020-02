Marvel : Kevin Feige craignait de se faire virer pour pousser un film porté par une femme

Kevin Feige voulait un film avec une héroïne féminine depuis longtemps mais il craignait de perdre son poste chez Marvel Studios.

Apparemment, Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios, a toujours voulu faire un film avec une super-héroïne en vedette mais il avait peur de perdre son poste s’il pitchait un tel film. Selon Mark Ruffalo, cela remonte au moment de la sortie du premier Avengers en 2012. Cinq ans plus tard, DC réalisait Wonder Woman qui fut un succès et cela a rassuré Marvel qui a enfin sorti Captain Marvel, son premier film porté par une femme en 2019.

Dans une nouvelle interview, Mark Ruffalo, alias Hulk, a discuté de l’envie de Kevin Feige de diversifier un peu plus les films du MCU, mais cela n’était pas facile à l’époque parce qu’un des plus gros actionnaires de Disney, Isaac Perlmutter, n’y croyait pas : « Lorsque nous avons fait le premier Avengers, Kevin Feige m’a dit: `Écoute, je ne serai peut-être pas ici demain. Ike [Perlmutter] ne croit pas que quiconque ira voir un film de super-héros mettant en vedette des femmes. Donc, si je suis toujours là demain, tu sauras que j’ai gagné cette bataille’. »

Wonder Woman et Captain Marvel ont prouvé que les fans de comics vont au cinéma pour voir un film avec des personnages féminins forts. Wonder Woman 1984 et Black Widow sont deux des films les plus attendus de 2020. Et bien que DC et Warner Bros aient été les premiers, Marvel tente d’être de plus en plus inclusif, non seulement par rapport aux personnages féminins mais aussi par rapport à la race et la sexualité des personnages.

Mark Ruffalo s’est exprimé sur la vision de Kevin Feige et confie : « Il a changé tout l’univers Marvel. Nous avons maintenant un super-héros gay en route, nous avons des super-héros noirs, nous avons des super-héros féminins … Aucun autre studio n’est aussi inclusif à ce niveau. »

Black Panther et Captain Marvel étaient deux des plus grands succès du studio. Les deux films vont bientôt voir des suites, qui sont actuellement en développement. Eternals s’apprête a dévoilé son premier super-héros gay et noir en couple interracial et Thor Love & Thunder a deux femmes dans des rôles principaux et l’une d’entre elle est une femme de couleur et queer. Le MCU continue ainsi de diversifier ses personnages et faire en sorte que chacun puisse s’y retrouver parce que la représentation dans les médias est importante.

Source : The Independent UK / Crédit ©Marvel