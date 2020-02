Thor Love and Thunder : Taika Waititi tease la sexualité de Valkyrie et le cancer de Jane Foster

Taika Waititi tease l’exploration de la sexualité de Valkyrie et des changements pour Jane Foster dans Thor Love and Thunder.

Taika Waititi est actuellement sur un nuage. Le réalisateur vient tout juste de gagner un Oscar et il s’apprête bientôt à repartir pour Thor Love and Thunder avec une nouvelle scénariste à ses côtés. Récemment interviewé par Variety, Waititi a discuté du film et en particulier de l’évolution et des changements concernant deux personnages féminins au centre.

Quand on lui demande si Jane Foster (Natalie Portman) aura un cancer comme dans les comics, Waititi reste assez évasif, mais il confirme que le film sera inspiré des comics centré sur la version féminine de Thor.

Il ne confirme pas que Jane aura un cancer et dit que les choses sont en changement constant : « Je ne sais pas. Ces comics ont été une grande inspiration et ont eu une influence sur les premiers brouillons. Mais chez Marvel, nous changeons toujours tout. Je pourrais dire une chose tout de suite, et dans deux ans, ce sera tout le contraire – ou cette chose n’existera pas. Nous continuons à écrire même en post-production. »

Dans les comics, Jane possède le marteau de Thor pendant quelques années après que le propriétaire d’origine soit jugé indigne de Mjolnir. Ce qui rend l’histoire particulièrement poignante, c’est que Jane lutte contre un cancer avec la chimiothérapie dans son état humain. Chaque fois qu’elle se transforme en Thor, le pouvoir des dieux lui est accordé, mais ce faisant, les médicaments de chimiothérapie combattant sa maladie sont éliminés de son corps, ce qui aggrave finalement son état.

On se demande ainsi si Marvel ira jusqu’à traiter un tel sujet parce qu’il est toujours compliqué de parler de cancer. Mais si on en croit Taika Waititi, le film ne sera pas une adaptation direct, il en sera seulement inspiré.

Le film évolue et change tout au long du processus : « Basé sur ce que le public veut, nous testons le film. Nous avons tourné pendant deux semaines sur « Thor » avec nos choix. Il y a eu d’énormes changements de personnages, d’énormes changements d’histoire. Nous avons repris des scènes entières. Je pense que c’est pourquoi ils font du bon travail. Ils sont implacables dans leur quête d’un bon film. »

En ce qui concerne Valkyrie et l’évolution de son personnage, le film explorera bien sa sexualité. C’était apparemment un choix de Tessa Thompson qui voulait explicité le côté queer de son personnage. Elle partira à la recherche de sa Reine.

« La propriété intellectuelle ne m’appartient pas. Mais avec les acteurs, je ressens tout ce qui les rend à l’aise – qu’ils aient l’impression qu’il y a un choix naturel ou une façon naturelle pour ce personnage d’aller – alors je suis favorable à ça. Si Tessa voulait faire ça, alors je suis partant pour le faire, » dit Waititi.

On attend de voir le résultat du film. Notez que Chris Hemsworth sera aussi de retour pour Thor Love and Thunder.

Le film sera dans les salles en novembre 2021.

Source : Variety / Crédit ©Marvel/FinalGirl