Eternals : L’acteur Haaz Sleiman tease le premier baiser gay du MCU

Depuis l’annonce du film The Eternals, les fans du MCU savent qu’un des personnages sera homosexuel, faisant de lui l’un des premiers superhéros LGBTQ de l’univers Marvel. Techniquement, la première est Valkyrie mais sa sexualité n’a pas encore été abordée de manière explicite. Elle le sera dans Thor Love and Thunder.

Il a été confirmé que Brian Tyree Henry, qui incarne Phastos, est celui qui joue le personnage gay dans The Eternals. Il est marié et a une famille. L’acteur ouvertement gay Haaz Sleiman (Nurse Jackie, Little America), joue son mari dans le film Marvel et il s’est récemment exprimé sur la relation entre les deux personnages.

« Je viens de tourner un film Marvel avec le premier super-héros ouvertement gay, The Eternals. Je suis marié au super-héros gay Phastos, joué par Brian Tyree Henry d’Atlanta, et nous représentons une famille gay et avons un enfant, » confie l’acteur au site NewNowNext.

Il confirme aussi que le film contiendra un baiser entre les deux. Apparemment, cela a ému l’équipe de tournage : « Oh, oui, absolument, et c’est un beau baiser très émouvant. Tout le monde a pleuré sur le plateau. Pour moi, il est très important de montrer à quel point une famille queer peut être aimante et belle, » dit Sleiman.

Il ajoute : « Brian Tyree Henry est un acteur formidable et a apporté tellement de beauté à ce rôle, et à un moment donné, j’ai vu un enfant dans ses yeux, et je pense qu’il est important de rappeler au monde que nous, dans la communauté queer, étions tous des enfants à un moment. Nous oublions cela parce que nous sommes toujours décrits comme sexuels ou rebelles. Nous oublions de nous connecter sur ce côté humain. »

Pour le moment, le film The Eternals reste encore très secret. Le tournage est terminé, peut-être que les premières images officielles seront attaché à la sortie de Black Widow ce printemps.

The Eternals sort le 4 novembre 2020.

Source : NewNowNext via MovieWeb / Crédit ©Marvel