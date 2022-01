Thor Love and Thunder : Tessa Thompson tease l’exploration de la sexualité de Valkyrie

Tessa Thompson tease la représentation LGBTQIA dans le prochain film Thor Love and Thunder.

Tessa Thompson fera sa troisième apparition dans le MCU en tant que Valkyrie dans Thor: Love and Thunder, et bien qu’elle n’ait pas été en mesure de dévoiler des points spécifiques de l’intrigue du film, l’actrice a discuté de la façon dont elle peut enfin explorer la sexualité de Valkyrie d’une manière qu’elle ne pouvait pas auparavant.

Alors que le statut queer du personnage est quelque chose qui a été indirectement noté, dans le nouveau film, le statut de Valkyrie sera bien plus clair dans Love and Thunder et c’est quelque chose que Thompson, elle-même ouvertement queer, a été plus qu’heureuse d’approfondir.

S’adressant à The Wrap, Thompson a expliqué : « C’est totalement excitant. On parle tellement de représentation et évidemment, en ce qui concerne la communauté LGBTQIA, il y a encore tellement de travail à faire. Mais si vous regardez les comics dans le canon, il y a tellement de personnages queer ! » dit-elle.

Elle ajoute : « C’est difficile parce que Taika [Waititi] et moi aurions même aimé aller plus loin, mais dans le contexte des films, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de temps investi dans les histoires d’amour dans les films Marvel en général. Je pense que ce sera un peu différent sur le nouveau « Thor », ce qui est excitant. Et jouer un personnage qui, historiquement, n’est pas écrit pour quelqu’un qui me ressemble, tout cela était excitant. »

Avec Thompson notant que le contexte des films Marvel ne laisse que peu de place au développement romantique, c’est un signe que Waititi et son équipe ont apparemment trouvé le bon équilibre dans Thor: Love and Thunder, quand il s’agit de Valkyrie et de sa quête amoureuse.

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Source : Comic Book / Crédit © Marvel Studios