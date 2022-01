Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield n’a dit la vérité qu’à 3 personnes

Andrew Garfield n’a dit la vérité qu’à 3 personnes à propos de Spider-Man No Way Home. Spoilers.

A ce stade, si vous avez évité les spoilers de Spider-Man No Way Home sans avoir vu le film, vous êtes un génie parce qu’il est pratiquement impossible de ne pas être au courant. Nous vous conseillons de quitter cette page si c’est le cas, pour es autres, c’est ci-dessous.

Cela a peut-être été le secret le plus mal gardé d’Hollywood, mais Andrew Garfield a fait tout ce qu’il pouvait pour ne rien dire. Invité au The Ellen DeGeneres Show, Garfield a révélé qu’il n’avait parlé qu’à trois personnes de son retour en Spider-Man dans Spider-Man: No Way Home, qui l’a vu faire équipe avec l’ancien Spidey Tobey Maguire et l’actuel Tom Holland.

« J’ai menti aux gens pendant deux bonnes années et j’ai menti à Internet pendant deux ans, et c’était génial », a déclaré Garfield en riant, ajoutant que seule une poignée de personnes dans sa vie (à part son agent) savait qu’il était dans le film. Et ces personnes dans la confidence étaient simplement les membres de sa famille, dont sa mère qui est tristement décédée.

« Mon père, mon frère et ma mère… juste entre nous. C’était amusant de garder le secret », a déclaré Garfield à DeGeneres. « C’était comme si j’organisais une fête d’anniversaire surprise pour un groupe de personnes dont je savais qu’elles l’apprécieraient. »

Alors que des rumeurs sur Internet circulaient selon lesquelles les trois acteurs de Spider-Man feraient équipe dans le dernier blockbuster de Marvel, Garfield a même menti à son ancienne co-star Emma Stone – qui a joué Gwen Stacy en 2012 dans The Amazing Spider-Man et sa suite sortie en 2014.

Spider-Man No Way Home est toujours dans les salles.

Source : Ellen Degeneres Show / Crédit ©Marvel