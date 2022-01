Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield a menti à Emma Stone (spoilers)

Andrew Garfield a menti à Emma Stone à propos de Spider-Man No Way Home. Spoilers.

Pendant des mois, Andrew Garfield nous a menti à tous à propos de sa présence dans Spider-Man No Way Home et le public n’est pas le seul à qui il a menti. Emma Stone elle-même, sa co-star de The Amazing Spider-Man (et accessoirement ex petite-amie) a elle aussi eu droit à ses mensonges.

Lors d’un récent épisode du podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, la star a discuté de son retour en tant que Peter Parker / Spider-Man dans le dernier opus de Marvel aux côtés de Tobey Maguire et du Spidey actuel, Tom Holland.

Alors que Holland est connu pour laisser filer les spoilers, Garfield a réussi à garder le secret sur le fait qu’il reprendrait son rôle des films The Amazing Spider-Man – il a même réussi à le cacher d’Emma Stone qui jouait Gwen Stacy.

« Emma n’arrêtait pas de m’envoyer des SMS », a partagé Garfield dans le podcast. « Elle m’a dit : Tu es dans ce nouveau film Spider-Man ?’ Et j’ai dit, ‘Je ne vois pas de quoi tu parles.’»

« Elle m’a dit : « Tais-toi. Dis-moi juste » », a poursuivi l’acteur. « J’ai dit : « Honnêtement, je ne sais pas », j’ai continué, même avec elle. Et puis elle l’a vu. Elle m’a dit : « Tu es un abruti. » »

This made my brain explode!! Guess who else Andrew Garfield lied to about being in SPIDER-MAN: NO WAY HOME? Emma Stone!

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) January 17, 2022