Gladiator II : Révélation sur le lien entre Lucius et Maximus dans le trailer

La bande-annonce de Gladiator II fait une révélation sur le lien entre Lucius et Maximus.

La nouvelle bande-annonce de Gladiator II a été mise en ligne et elle s’accompagne d’une révélation majeure : Lucius (Paul Mescal) est, en réalité, le fils de Maximus (joué par Russell Crowe dans le premier film), et non Lucius Verus I, comme on lui a fait croire toute sa vie.

La révélation a des implications majeures pour les deux films, donnant une signification accrue à toute l’histoire de Maximus présentée jusqu’à présent dans les promos de la suite. Dans la bande-annonce ci-dessous, sa mère, Lucilla (jouée dans les deux films par Connie Nielsen), révèle la nouvelle alors qu’il se prépare pour une bataille au Colisée.

Bien que sa filiation ne soit jamais explicitement révélée dans le film original Gladiator des années 2000, les germes de l’idée qu’il pourrait être le fils de Maximus sont certainement là. Après tout, il est connu que Lucilla et Maximus étaient amants dans le passé, et Maximus et Lucius partagent un moment spécial dans le film où il est clair que le petit garçon (joué par Spencer Treat Clark) admire le célèbre guerrier.

La suite révèle que Lucius a été éloigné de Rome alors qu’il était enfant par sa mère pour sa protection. Mais lorsque les empereurs tyranniques qui dirigent désormais Rome conquièrent sa nouvelle patrie, il est capturé et, comme son père, contraint de devenir gladiateur. Désormais plein de ressentiment envers Rome et sa mère, Lucius entre au Colisée pour se venger et accomplir son destin.

La bande-annonce présente également un aperçu plus approfondi des motivations du personnage de Denzel Washington, Macrinus, un puissant homme d’affaires et propriétaire de gladiateurs, ainsi que davantage d’indices sur le lien entre le général Acacius de Pedro Pascal et Lucius.

Gladiator II sort le 13 novembre dans les salles.

Gladiator II – Bande-annonce VF

Gladiator II – Bande-annonce VOST