Spider-Man No Way Home : La date du trailer était-elle cachée dans WandaVision ?

La date de sortie du trailer de Spider-Man No Way Home était-elle cachée dans la série WandaVision ?

Marvel Studios sont-ils prévoyant au point d’annoncer la date de sortie du trailer de Spider-Man No Way Home dans une de ses séries ? Cette nuit (entre le 23 et le 24 août), la bande-annonce du prochain Spider-Man est enfin tombée et certains fans pensent que la date du 23 août était connue depuis un moment.

Un fan a souligné comment la date du 23 août sur le calendrier de Wanda Maximoff et de Vision dans WandaVision signifiait la date de sortie de la bande-annonce de Spider-Man 3. Une capture d’écran du calendrier WandaVision montre un cœur esquissé le 23 août, bien que les téléspectateurs se souviennent que ni Wanda ni Vision ne pouvaient se rappeler à l’époque pourquoi cette date était importante dans leur relation.

‘WandaVision’ called it from the start 😂#SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/b3ip41Fp49 — Marvel Facts & News (@DexertoMarvel) August 23, 2021

Est-ce une coïncidence ou un plan bien élaboré de la part de Marvel ? On penchera plus vers la coïncidence, ou peut-être qu’il s’agit d’une idée survenue après en réalisant que cette date se trouvait dans la série. Avec Marvel, on n’est jamais sûr de rien ! Après tout, Wanda est une sorcière, elle a peut-être déterminé cette date avant tout le monde ! Elle a tout prédit…

Le trailer est bien arrivé cette nuit et il est à voir où revoir ici.

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Au casting de Spider-Man No Way Home on trouve Tom Holland, Jamie Foxx, Willem Dafoe et Alfred Molina ainsi que les retours de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei et Jon Favreau.

Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre 2021.

Source : CBR / Crédit ©Marvel/Sony