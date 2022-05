Aquaman 2 : Spoilers révélés durant le procès Amber Heard / Johnny Depp ?

Des spoilers sur Aquaman 2 ont peut-être été révélés durant le procès Amber Heard / Johnny Depp par une experte témoin. Attention spoilers possibles.

Une experte témoin durant le procès Amber Heard / Johnny Depp a peut-être fait des révélations sur des éléments du film Aquaman 2, du moins, sur une version précédente du scénario.

Alors que l’ancien couple est devant le tribunal pour un procès en diffamation de 50 millions de dollars que Depp à intenté à cause d’un éditorial du Washington Post de 2018 que Heard a écrit relatant ses expériences en tant que survivante de violence domestique, l’actrice a déposé sa propre contre-poursuite de 100 millions de dollars, affirmant que Depp et son équipe juridique l’ont diffamée. en qualifiant ses allégations de fausses.

Lundi, la consultante de l’industrie du divertissement Kathryn Arnold a pris la parole pour décrire les dommages que l’équipe de Heard prétend que l’avocat de Depp, Adam Waldman, a causés à la carrière de Heard lorsqu’il a accusé l’actrice d’avoir orchestré un « canular d’abus » contre Depp dans une interview de 2020 avec le Daily Mail.

Selon la défense, une partie de ces dégâts est que Heard a failli perdre son rôle dans Aquaman 2. Bien qu’elle ait réussi à conserver le rôle, Heard a précédemment témoigné qu’elle avait fini par apparaître dans une « version très épurée » de l’histoire originale prévue pour son personnage Mera.

Lors de son témoignage, Heard a essayé d’éviter les spoilers sur Aquaman 2, disant seulement qu’ils « ont essentiellement retiré beaucoup de mon rôle », y compris une séquence d’action, mais Arnold est allé plus loin en se rappelant ce que Heard lui avait dit sur les changements à une première version du script.

« Je crois que dans le premier acte du film, elle a été blessée d’une manière ou d’une autre, ou cela avait quelque chose à voir avec un bébé », a déclaré Arnold dans son témoignage. Dans les comics, Aquaman (joué dans le film par Jason Momoa) et la reine Mera se marient et ont un fils, Arthur Curry, Jr. (surnommé Aquababy). Aquaman et Mera ne se sont pas encore mariés sur grand écran.

Notant qu’elle n’a lu aucune itération du scénario et qu’elle ne se fie qu’à ce que Heard lui a dit, Arnold a précisé que Mera « se retrouve à l’hôpital au début de ce nouveau film Aquaman 2 et ne sort pas vraiment avant la fin juste pour conclure les choses. » Elle a ajouté : « Toutes les interactions avec le personnage de Momoa, et certainement les scènes d’action, ont été supprimées. »

Arnold a ensuite déploré que Heard s’est « entraîné 5 heures par jour pendant plusieurs mois avec l’entraîneur pour faire cette grande séquence d’action » et n’a pas appris que son rôle avait diminué avant qu’elle arrive sur le plateau. « Donc [son rôle] a été radicalement réduit par rapport à ce qu’il était dans le scénario et ce pour quoi elle s’est même entraînée pendant qu’elle se préparait pour le film », a ajouté Arnold.

Dans un témoignage précédent, l’agent de Heard, Jessica Kovacevic, a déclaré que Warner Bros. avait cité un « manque d’alchimie » avec Momoa comme raison pour éventuellement recaster son rôle. Cependant, Kovacevic a déclaré au tribunal qu’elle croyait que la vraie raison pour laquelle Warner Bros. voulait remplacer Heard était due à la mauvaise presse concernant la séparation.

Aquaman and the Lost Kingdom sort le 15 mars 2023.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros