Aquaman 2 : Amber Heard a failli ne pas revenir

Amber Heard a failli ne pas revenir pour Aquaman 2 mais pas pour la raison que vous pensez.

Amber Heard a joué le rôle de Mera dans Aquaman en 2018, mais elle n’a presque pas été ramenée pour sa suite. Et la raison n’est pas sa bataille judiciaire contre son ex-mari Johnny Depp ou les pétitions contre elle. Selon le site Puck, Warner Bros. a initialement refusé de faire revenir Heard pour Aquaman 2 malgré le succès du premier film en raison de préoccupations concernant son alchimie avec la star Jason Momoa.

L’information proviendrait d’une déposition du président de DC Films, Walter Hamada, qui sera présentée dans le prochain procès en diffamation avec Johnny Depp.

Heard a finalement repris son rôle dans Aquaman 2 qu’elle a depuis filmé, mais n’aurait pas été en mesure de négocier une augmentation de salaire pour la suite. L’équipe de Heard affirme que cela est le résultat du scandale impliquant sa relation avec Depp et selon le rapport. Heard affirme également qu’elle n’a pas obtenu d’autres rôles ou travails en raison des problèmes avec Depp et le rapport suggère que « un témoignage d’expert pourrait étayer son affirmation ».

Depp et Heard sont enfermés dans des batailles juridiques depuis plusieurs années après que Heard a divorcé de Depp, puis a obtenu une ordonnance d’éloignement temporaire contre lui en mai 2016. En 2018, Heard a écrit un éditorial dans le Washington Post et la relation entre Depp et Heard a fait l’objet d’un examen encore plus minutieux après que Depp a intenté une action en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun après que la publication ait qualifié Depp de « batteur de femme » dans un article de 2018.

Depp a perdu à la fois le procès initial et l’appel. Il a ensuite démissionné de son rôle de Gellert Grindelwald dans la franchise Les Animaux Fantastiques puis a été remplacé par Mads Mikkelsen.

Cette bataille juridique entre l’ex-couple est toujours en cours avec le procès en diffamation qui devrait commencer en Virginie cette semaine avec Depp poursuivant Heard pour diffamation sur l’éditorial. Il demanderait 50 millions de dollars de dommages et intérêts et la procédure judiciaire sera diffusée sur la chaine américaine Court TV.

Aquaman and the Lost Kingdom sortira en mars 2023.

Source : Puck via Comig Soon / Crédit ©Warner Bros