The Eternals se dévoile enfin dans un teaser épique et en affiche (vidéo)

Découvrez la bande annonce de The Eternals, le prochain opus du MCU prévu pour novembre prochain au cinéma ainsi que l’affiche du film.

Le film Eternals se faisait jusqu’ici très discret. Voici que Marvel dévoile aujourd’hui une première bande annonce du prochain opus aux super-héros inédit du MCU sur grand écrans inspiré pas les comics éponymes. De premières images qui s’accompagnent d’une affiche astrale à découvrir ci dessous.

Ainsi, dans ce teaser de deux minutes, on présente les Céléstes et leurs rôles dans l’expansion et l’évolution des civilisations humaines depuis quasiment la préhistoire. On les voit arriver sur terre, et au fils des âges aider les humains à prospérer sans pour autant interférer dans leurs affaires ou conflits, cachés au milieu d’eux.

Une voix explique que jusqu’ici ils n’étaient que des guides, mais que désormais, il vont devoir s’impliquer dans les rapports humains tellement l’heure est grave. S’enchaînent alors des extraits de scènes d’actions un peu partout dans le monde, sans réellement révéler l’enjeu qui va mener ces dieux à s’impliquer dans les histoires humaines, bien que le synopsis du film explique pourtant qui seront les antagonistes de ces super-héros Marvel souvent méconnus du grand public.

Pour ceux qui étaient sur un autre plan astral et qui ne sont pas familiers avec The Eternals, cette nouvelle production de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Deviants.

Le casting de The Eternals inclu Richard Madden (Game of Thrones) dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par l’oscarisée Chloé Zhao, The Eternals sortira en salle le 3 novembre 2021.

The Eternals : Bande annonce teaser



crédit photos : ©Marvel