War of the Rohirrim : Un film d’animation autour du peuple Rohan du Seigneur des Anneaux

Variety annonce la production et date de sortie de War of the Rohirrim, une nouvelle adaptation tout en animation issue de l’univers du Seigneur des Anneaux.

Le monde de Tolkien a le vent en poupe. La licence le Seigneur des Anneaux se porte visiblement très bien, puisque Warner vient d’annoncer la date de sortie de sa prochaine itération issue de l’univers de JRR tolkien : War of the Rohirrim.

Prévu pour 2024, War of the Rohirrim sera un film d’animation réalisé par le japonais Kenji Kamiyama connu pour son travail sur la série Ghost in the Shell: Stand Alone Comple ainsi que le film Ghost in the Shell: SAC Solid State Society.

Pour ceux qui n’y connaissent pas grand-chose à l’histoire de Tolkien, The War of the Rohirrim s’inspire de l’histoire de l’un des peuples iconiques du Seigneur des Anneaux : le Rohan.

Il se concentrera sur les guerres 200 ans avant les évènements que nous connaissons tous, ainsi que la construction du mythique Gouffre de Helm, lieu de la bataille iconique des Deux Tours.

Si pour le moment on ne sait pas quelle technique d’animation le film utilisera, s’il mêlera décors réels et animés, dessins ou concepts des dessinateurs officiels de Tolkien, Alan Lee et John Howe, qui ont contribué entre autres aux deux trilogies de Peter Jackson, on sait que Philippa Boyen est impliquée dans le projet.

La productrice et scénariste est l’une des plus proches collaboratrices de Peter Jackson, sur les deux trilogies cinéma et avait été récompensée avec l’oscar du meilleur scénario adapté pour Le Retour du Roi, en 2004.

En attendant de découvrir les premières images ou concepts arts de War of The Rohirrim, ou Guerre des Rohirrim, comme celui ci-dessus, les amoureux du Seigneur des Anneaux et de Tolkien auront de quoi faire avec la série originale d’Amazon Prime, adaptation libre des appendices des romans : Les Anneaux de pouvoirs.

Crédit photo: ©Warner Bros