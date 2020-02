The Batman : La Catwoman de Zoë Kravitz se dévoile ? (photo de tournage)

Zoe Kravitz se dévoilerait en Catwoman et à moto sur le tournage de The Batman.

Après des images et une vidéo de Batman à moto sur le tournage du film, de nouvelles photos ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux et il semble que ce soit Catwoman à ses côtés. Dans la vidéo, on voyait une femme conduire une moto et selon les rumeurs, ce sera la doublure de Zoë Kravitz.

Pour le moment, on ne voit pas Selina Kyle en costume traditionnel de Catwoman mais il semble que ce soit elle. Elle se cache derrière un casque.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman. Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Le tournage du film se déroule actuellement au Royaume-Uni.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman sortira en juin 2021.

Source : Movieweb, / Crédit ©Warner Bros et DR