The Batman : Robert Pattinson en costume et Batcycle (photos et vidéos tournage)

Découvrez des photos et des vidéos du tournage de The Batman avec Robert Pattinson en costume et à moto.

Les images et vidéo du tournage de The Batman continuent de faire leur apparition sur la toile. Cette fois-ci, on y découvre Robert Pattinson en costume avec son Batsuit et à moto sur son Batcycle.

Après la vidéo test, on peut avoir un aperçu du costume de Batman de la tête au pied et en action.

Ahora si, The Batman completo.

No se saquen de onda por como luce, porque evidentemente tiene toda la referencia a los inicios de Batman en los comics. pic.twitter.com/yuUI1suaAC — Alx Martinez (@Yosoyeldiablo) February 21, 2020

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman. Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Le réalisateur du film, Matt Reeves, s’est employé à rassembler une impressionnante équipe créative dans les coulisses. Il a recruté Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) en tant que directeur de la photographie et le compositeur oscarisé Michael Giacchino.

Le tournage du film se déroule actuellement au Royaume-Uni.

The Batman sortira en juin 2021.

