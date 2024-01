César 2024 : Anatomie d’une Chute et Le Règne Animal dominent les nominations

Les films Anatomie d’une Chute et Le Règne Animal sont en tête des nominations des César 2024.

Les nominations pour les César 2024 ont été dévoilées ce mercredi 24 et ce sont les films Le Règne Animal et Anatomie d’une Chute qui sont en tête avec respectivement 12 et 11 citations.

Cette liste des nommés arrivent au lendemain de celles des Oscars qui a vu Anatomie d’une Chute recevoir 5 nominations prestigieuses. Depuis le festival de Cannes l’an dernier, le film de Justine Triet continue de recevoir des accolades et se voit nommer 11 fois pour les César 2024. Cependant, le film fait face au long-métrage de Thomas Cailley, Le Règne Animal qui est nommé 12 fois.

Les deux longs métrages sont logiquement tous deux nommés dans la catégorie meilleure réalisation et leur interprète principal est nommé dans la catégorie meilleure actrice pour Sandra Hüller et meilleur acteur pour Romain Duris. Les deux films sont aussi tous deux nommés pour le meilleur scénario original et le meilleur montage.

Notez qu’en plus de Justine Triet, deux autres femmes réalisatrices ont reçu des nominations : Catherine Breillat pour L’été dernier et Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages.

Sachez aussi que des César d’honneur seront également remis à l’actrice et réalisatrice Agnès Jaoui ainsi qu’au cinéaste américano-britannique Christopher Nolan dont le film Oppenheimer est nommé dans la catégorie meilleur film étranger.

Présidée par Valérie Lemercier, la cérémonie se déroulera le 23 février à l’Olympia, à Paris.

César 2024 – Les nominations principales

Meilleure réalisation

Justine Triet pour Anatomie d’une chute

Thomas Cailley pour Le règne animal

Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages

Cédric Kahn pour Le procès Goldman

Catherine Breillat pour L’été dernier

Meilleur film

Anatomie d’une chute de Justine Triet

Chien de la Casse de Jean-Baptiste Durand

Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry

Le procès Goldman de Cédric Kahn

Le règne animal de Thomas Cailley

Meilleure actrice

Marion Cotillard dans Little girl blue

Léa Drucker dans L’été dernier

Virginie Efira dans L’amour et les forêts

Hafsia Herzi dans Le ravissement

Sandra Hüller dans Anatomie d’une chute

Meilleur acteur

Romain Duris dans Le règne animal

Benjamin Lavernhe dans L’abbé Pierre – Une vie de combats

Melvil Poupaud dans L’amour et les forêts

Raphaël Quenard dans Yannick

Arieh Worthalter dans Le procès Goldman

Meilleure actrice dans un second rôle

Leila Bekhti dans Je verrai toujours vos visages

Galatéa Bellugi dans Chien de la casse

Elodie Bouchez dans Je verrai toujours vos visages

Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages

Miou Miou dans Je verrai toujours vos visages

Meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud dans Anatomie d’une chute

Anthony Bajon dans Chien de la casse

Arthur Harari dans Le procès Goldman

Pio Marmaï dans Yannick

Antoine Reinartz dans Anatomie d’une chute

Meilleure révélation féminine

Céleste Brunnquell dans La fille de son père

Kim Higelin dans Le consentement

Suzanne Jouannet dans La voie royale

Rebecca Marder dans De grandes espérances

Ella Rumpf dans Le théorème de Marguerite

Meilleure révélation masculine

Julien Frison dans Le théorème de Marguerite

Paul Kircher dans Le règne animal

Samuel Kircher dans L’été dernier

Milo Machado-Graner dans Anatomie d’une chute

Raphaël Quenard dans Chien de la casse

Meilleur film étranger

L’enlèvement de Marco Bellocchio

Les feuilles mortes de Aki Kaurismaki

Oppenheimer de Christopher Nolan

Perfect days de Wim Wenders

Simple comme Sylvain de Monia Chokri