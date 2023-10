The Marvels : Nouveau trailer qui clarifie les échanges de pouvoirs des super-héroines

Nouveau trailer pour the Marvels clarifie les pouvoirs des personnages et donne le ton du film.

The Marvels est la prochaine itéartion du MCU, qui vient après les série Wandavison et Miss Marvel, avec le retour de Captain Marvel qu’on avait plus vu depuis Endgame. Un retour qui pour le moment n’enthousiasme pas le public, alors que le film sort dans quelques semaines.

Alors que les détails de l’intrigue se clarifient, notamment depuis la scène post-crédits de la série Miss Marvel, un nouveau teaser trailer international donne le ton sur ce prochain film du MCU.

Un ton très féminin et décalé, assez proche de ce qu’on a pu voir dans Miss Marvel, mais pas que.

A new look at ‘THE MARVELS’ has been released. pic.twitter.com/Fp9zn1lEyp — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) October 22, 2023

Ce nouveau trailer clarifie les enjeux des trois femmes concernant ce qui leur arrive et leur échange de pouvoir, avec une scène où on peut les voir notamment s’entrainer à les maitriser.

De plus, il promet d’après l’apparition d’un personnage issu du monde de Thor puisqu’on peut y voir le bifrost. Par contre impossible de savoir lequel.

Dans The Marvels, Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Krees. Des effets inattendus l’obligent désormais à assumer le fardeau d’un univers déstabilisé. Au cours d’une mission qui la propulse au sein d’un étrange vortex étroitement lié aux actions d’une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan – alias Miss Marvel, sa super-fan de Jersey City – et à ceux de sa « nièce », la Capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du S.A.B.E.R. D’abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d’apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers. Un seul nom pour cela : « The Marvels » !

Réalisé par Nia DaCosta (CANDYMAN), The Marvels réunira Brie Larson (CAPTAIN MARVEL), Teyonah Parris (la série (Wandavision), Iman Vellani (Miss Marvel), Zawe Ashton , Gary Lewis, Seo-Jun Park (PARASITE), Zenobia Shroff (la série « The Resident »), et Samuel L. Jackson.

Le film est prévu en salle pour le 8 novembre prochain.