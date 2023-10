Deadpool 3 : Deadpool perdant face à Wolverine ?

Un combat entre Deadpool et Wolverine ou le héros du film perds, visiblement c’est possible d’après Shawn levy dans Deadpool 3

Wolverine doit battre Deadpool. Tout du moins, c’est l’envie de Ryan Reaynolds, l’acteur qui incarne le super-héros déjanté de Marvel.

Alors que la production du film Deadpool 3 est en suspens à cause des multiples grèves à Hollywood, notamment celle des acteurs toujours en cours, il semblerait que l’une des idées principales du film soit un combat entre les deux personnages incarnés par Reynolds et Hugh Jackman. Un combat dans lequel le super-héros sarcastique devrait perdre.

Bien que plusieurs photos qui ont fuité lors du tournage montre les deux personnages marchant côte à côte, formant une alliance, Reynolds était très loquace vis vis d’une confrontation entre Deadpool et Wolverine, que le premier perdrait. C’est le réalisateur en personne qui l’a avoué lors d’une interview pour le The Jess Cagle Show

Lors de l’écriture du script, auquel Ryan Reynolds participe, le scénariste et réalisateur a expliqué que Ryan voulait voir son personnage perdre pour de multiples raisons, au-delà de la chamaillerie avec Jackman, avec lesquels on jouait beaucoup dans les deux premiers opus : « La vérité, c’est que Deadpool est génial, mais il est bourré de défauts. Wolverine est Wolverine (…) Ryan pense toujours à ce qui pourrait être le plus intéressant vis-à-vis de l’intrigue, et non « il faut que chacun ait un nombre égal de coup de poing et de victoires par rapport à l’autre ».

Si lors de cette interview le scénariste et réalisateur n’a pas explicitement dit que Deadpool s’inclinera face à Wolverine, mais il ne réfute pas l’idée et explique même le processus créatif autour d’une idée comme celle ci. Il serait bien possible donc que ce soit l’une des séquences que nous verrons dans le film.

Deadpool 3, avec hugh jackman etv Ryan Reaynolds, toujours en arrêt de tournage, ne devrait au final pas arriver en salle à date prévue, initialement annoncée pour mai 2024. Le film pourrait bien être repoussé d’une année supplémentaire.

Crédit photo : droits réservés / Marvel