Thunderbolts* : Premier trailer pour le prochain film Marvel

Premier trailer pour le prochain film Marvel Thunderbolts* avec entre autres Florence Pugh et Sebastian Stan.

La première bande-annonce pour le film Marvel Thunderbolts* a enfin été dévoilée par Disney et elle révèle que les anti-héros de Marvel sont en danger de mort. Peuvent-ils travailler ensemble au lieu de se battre les uns contre les autres pour survivre ?

Thunderbolts* (un curieux astérisque inclus dans ce titre officiel) fait l’objet d’une première bande-annonce prolongée qui dure un peu plus longtemps qu’une bande-annonce ordinaire. Les images expliquent comment Yelena Belova (Florence Pugh), le Soldat de l’Hiver/Bucky Barnes (Sebastian Stan), John Walker (Wyatt Russell), Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen), Red Guardian/Alexei Shostakov (David Harbour) et Taskmaster (Olga Kurylenko) viennent tous à se retrouver.

Apparemment, quelqu’un veut les tuer. Yelena (encore sous le choc de la perte de sa sœur, Natasha Romanoff) pense qu’ils représentent tous un handicap, ayant chacun été impliqué dans une sorte d’opération louche dans le passé. « On a tous fait des saletés : opérations secrètes, vols dans des labos, assassinats », dit-elle. « On veut nous éliminer. »

Alors que tout le monde est menacé, la plupart des membres de l’équipe sont attirés dans une installation secrète, où chacun suppose que les autres tentent de les tuer. Leur première introduction en tant que groupe est donc de se battre contre eux-mêmes…

Jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’ils ne sont pas seuls. Un homme nommé Bob (le rôle mystérieux de Lewis Pullman, dont on dit depuis longtemps qu’il est le personnage de bande dessinée Sentry) est également présent dans la pièce. Ensuite, l’ambiance change immédiatement.

« On nous enseigne l’idée qu’il y a les bons et les méchants », déclare Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine, qui est comme une version sombre de Nick Fury. « Mais on finit par comprendre qu’il y a les méchants et il y a les pires. Et rien d’autres. »

La bande-annonce de Thunderbolts* présente également des moments plus légers, tels que Bucky sortant son bras en vibranium du lave-vaisselle, Yelena et Alexei ayant des retrouvailles père-fille inconfortables après les événements de Black Widow, ou encore John Walker dans le même véhicule que le Red Guardian pendant qu’ils sont poursuivis par le Bucky.

Thunderbolts*, réalisé par Jake Schreier, sort en salles le 30 avril 2025.

Thunderbolts* – Bande-annonce VF

Thunderbolts* – Bande-annonce VOST