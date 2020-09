Tom Cruise et Doug Liman iront filmer dans l’espace en octobre 2021

Tom Cruise et Doug Liman iront littéralement tourner leur film dans l’espace en octobre 2021.

Il y a quelque mois, on apprenait que Tom Cruise irait filmer un film dans l’espace grâce à Elon Musk et Space X. Le film, produit par Universal Pictures sera réalisé par Doug Liman qui a déjà travaillé avec Cruise sur Edge of Tomorrow. Maintenant, nous avons la confirmation que Cruise et Liman entreprendront leur voyage dans l’espace à l’automne prochain.

Le compte Twitter Space Shuttle Almanac, qui documente chaque lancement spatial majeur, a récemment révélé quelques détails. Tom Cruise et Doug Liman voleront à bord d’une navette du SpaceX d’Elon Musk, avec Michael Lopez-Alegria aux commandes. La mission devrait avoir lieu en octobre 2021.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz

— Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020