Tom Cruise et Elon Musk préparent un film tourné dans l’espace

Tom Cruise s’associe à Elon Musk pour un film d’action filmé dans l’espace.

Elon Musk va envoyer Tom Cruise dans l’espace. Selon Deadline, le milliardaire patron de Tesla et l’acteur hollywoodien préparent un film d’action qui se déroulerait dans l’espace, en collaboration avec la NASA.

Connaissant Tom Cruise pour son goût du risque et ses cascades impressionnantes, ce n’est pas étonnant qu’il s’attaque à un film dans l’espace. Et ce n’est pas simplement un film sur l’espace, il sera littéralement filmé dans l’espace grâce à Space X d’Elon Musk.

Deadline souligne que ce film ne fait pas partie de la saga Mission Impossible et que pour le moment, aucun studio n’est attaché au projet.Pour le moment, le projet reste un grand mystère, on n’en sait pas plus dessus mais l’idée d’un film tourné dans l’espace est clairement intrigante.

Et ce n’est pas la première fois que Tom Cruise tente de faire un tel film. Il y a 15 ans, avec James Cameron, Cruise avait l’intention de filmer à bord de la Station Spatiale Internationale mais le projet ne s’est jamais concrétisé.

On attend de voir su un studio prend le pari de soutenir le film et partir dans l’espace avec Tom Cruise.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount