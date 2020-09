The Haunting of Bly Manor : Un nouveau manoir hanté se dévoile (bande-annonce)

Découvrez la nouvelle bande-annonce de la série The Haunting of Bly Manor, bientôt sur Netflix.

Après The Haunting of Hill House, Netflix offre une nouvelle histoire pour l’anthologie d’horreur avec The Haunting of Bly Manor. La nouvelle bande-annonce vient d’être dévoilée par Netflix et c’est une nouvelle histoire de fantômes qui attend le public pour le mois d’Halloween.

Adaptée de la Tour d’écrou, une nouvelle écrite par Henry James en 1898, The Haunting of Bly Manor raconte l’histoire d’une gouvernante américaine qui débarque en Angleterre pour garder deux orphelins, les Wingrave, vivant isolés fans un manoir en pleine campagne. Elle prend ainsi le relais de leur ancienne nourrice, morte dans leur demeure. Un manoir dans lequel il se passe des choses, pas très normales…

Plusieurs acteurs de Hill House sont de retour pour la nouvelle saison, dans des rôles différents. On trouve ainsi le retour de Victoria Pedretti dans le rôle de Dani Clayton mais aussi Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel et Catherine Parker.

Parmi les nouveaux on trouve T’Nia Miller (Years and Years), Rahul Kohli (iZombie), Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith et Amelia Eve.

The Haunting of Bly Manor sera disponible le 9 octobre sur Netflix.

The Haunting of Bly Manor – Bande-annonce VF