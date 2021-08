Spider-Man : Les lances-toiles d’Andrew Garfield n’ont pas de sens pour Tom Holland

Les lances-toiles d’Andrew Garfield n’ont pas de sens selon Tom Holland, la star de Spider-Man No Way Home.

Spider-Man: No Way Home devrait sortir en salles à la fin de l’année, et les fans de Marvel attendent avec impatience la première bande-annonce du film. De nombreuses rumeurs concernant ce troisième volet ont circulé au cours de l’année, y compris la rumeur persistante de la présence des anciens Spider-Men, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Evidemment, ces rumeurs ont été démenties par Tom Holland lui-même mais cela n’empêche pas les fans d’y croire.

Que Holland mente ou non sur l’implication de ses prédécesseurs, il a récemment commenté sur le Spider-Man de Garfield et a admis qu’il ne comprenait pas très bien la version des lances-toiles de son personnage.

« Les lances-toiles à l’ancienne sont tellement cool », déclare Holland dans le livre The Moviemaking Magic of Marvel Studios: Spider-Man (via The Direct). « Ils sont vraiment gros et volumineux, ils sont vraiment mécaniques, et si vous appuyez sur le bouton, tout bouge… Ce que j’aime à propos des lances-toiles originaux, c’est qu’ils sont aussi réels qu’ils pourraient l’être. Je sais que c’est impossible de faire quelque chose qui lance une toile de votre main, mais la seule chose avec [lances-toiles dans] le film d’Andrew [Garfield] est qu’ils étaient si petits et si compacts, ça n’a pas de sens pour moi. Mais ça c’est une grosse chose qu’un enfant ferait dans sa chambre. »

On ne sait très peu de choses sue le film. Ce qui est certain, c’est que Benedict Cumberbatch sera présent en tant que Doctor Strange, et juste après cela, on le verra dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness aux cotés d’Elizabeth Olsen qui reprendra son rôle de Wanda Maximoff après son aventure dans WandaVision.

Notez qu’Alfred Molina reprendra son rôle de Doc Ock, après avoir joué le rôle dans Spider-Man 2 face à Tobey Maguire et Jamie Foxx reviendra également dans le rôle d’Electro, après avoir joué aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2.

Aussi présents à l’affiche du film, Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) qui font leur retour. Jon Watts, qui a réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man Far From Home, est de retour pour le troisième opus.

Spider-Man 3 : No Way Home devrait sortir en salles le 15 décembre 2021.

Source : The Direct / Crédit ©Marvel/Sony