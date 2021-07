Lovecraft Country : La créatrice dévoile ce qu’aurait été la saison 2 annulée

La série Lovecraft Country n’aura finalement pas de saison 2. La créatrice partage un avant-gout de ce qu’aurait été la suite.

Lovecraft Country, c’est officiellement fini. La série de HBO ne reviendra finalement pas pour une saison 2 alors que la créatrice travaillait pourtant dessus et que les acteurs étaient prêts à revenir. La chaine a décidé de ne pas renouvelé l’expérience malgré le succès de la saison 1.

« Nous n’irons pas de l’avant avec une deuxième saison de Lovecraft Country », a déclaré la chaine premium américaine dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants pour le dévouement et le talent artistique des acteurs et de l’équipe talentueux, ainsi qu’à Misha Green, qui a conçu cette série révolutionnaire. Et aux fans, merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. »

La saison 1 de Lovecraft Country, basé sur le roman du même nom de Matt Ruff, met en vedette Jurnee Smollett et Jonathan Majors et a été diffusée pour la première fois en août dernier. La série suit Atticus Freeman (Majors) alors qu’il retrouve son amie Letitia (Smollett) et son oncle George (Courtney B. Vance) pour faire un voyage en voiture dans l’Amérique de Jim Crow dans les années 1950 à la recherche de son père disparu (Michael Kenneth Williams) . En chemin, le groupe rencontre des terreurs racistes et des monstres horribles.

Étant donné que la première saison était basée sur le livre, la décision de ne pas renouveler n’est pas complètement inattendue. Cependant, dans le passé, HBO a procédé à des deuxièmes saisons d’autres séries basées sur des romans uniques, tels que Big Little Lies. Cela aurait aussi été le cas pour Lovecraft Country avec une toute nouvelle histoire.

Lovecraft Country : Supremacy

La showrunner Misha Green avait un pitch pour la saison 2 et a dévoilé ce qu’elle prévoyait de faire. Sur Twitter, elle écrit : « Un bout de la bible de la saison. J’aurais aimé pouvoir vous apporter #LovecraftCountry: Supremacy. Merci à tous ceux qui ont regardé et étaient engagés. » Elle a conclu son tweet avec le hashtag « #noconfederate », peut-être une pique à la série que HBO développait précédemment sur les états confédérés.

A taste of the Season 2 Bible. Wish we could have brought you #LovecraftCountry: Supremacy. Thank you to everyone who watched and engaged. 🖤✊🏾 #noconfederate pic.twitter.com/BONbSfbjWg — Misha Green (@MishaGreen) July 3, 2021

Le tweet de Green comprenait également une image qui disait : « LA PROCHAINE GÉNÉRATION… La deuxième saison de Lovecraft Country commence dans un nouveau monde, et ce nouveau monde est un pays qui se situe exactement là où les États-Unis se trouvaient auparavant – Bienvenue dans les ÉTATS SOUVERAINS D’AMÉRIQUE… »

Sur la carte incluse, la majeure partie du sud-est des Etats-Unis et environ les 2/3 du Texas constituent la « Nouvelle République noire », avec les États du nord-est et environ la moitié de la Pennsylvanie et du New Jersey formant le « Jefferson Commonwealth ». Le plus gros bloc de la nouvelle nation est essentiellement tous les États montagneux et ceux se trouvant dans le fuseau horaire du Pacifique, ainsi que certains du Mid-West, qui sont maintenant les « nations tribales de l’Ouest ».

Découpé au milieu des anciens États-Unis cependant est le « Whitelands » qui englobe des parties du Texas et de la Pennsylvanie, mais comprend également l’Oklahoma, le Kansas, le Missouri, l’Indiana, l’Illinois, l’Ohio, la Virginie-Occidentale et le Maryland.

Jurnee Smollett et Jonathan Majors étaient pourtant à bord pour cette saison 2 et avaient fait en sorte d’être libres pour le tournage, mais hélas, il n’y aura pas de saison 2.

Source : Deadline / Crédit ©HBO