The Flash saison 7 : Iris au bord de la folie dans le premier trailer

Découvrez un premier trailer pour la saison 7 de The Flash, dévoilé au DC FanDome.

Au milieu de tous les films de DC qui étaient à l’honneur durant ce DCFanDome, la série The Flash a eu droit à son panel et elle n’est pas venu les mains vides. Un premier trailer a en effet été dévoilé durant l’événement.

La production de la série s’est arrêtée en mars dernier en pleine pandémie, alors qu’il restait 3 épisodes à compléter. L’épisode 19 est alors devenu le season finale mais l’épisode 20 avait déjà bien entamé son tournage quand tout s’est arrêté. Le 20ème épisode de la saison 6 devient ainsi le premier épisode de la saison 7 et des premières images sont à découvrir.

La dernière fois que nous avons vu The Flash, Eva McCulloch / Mirror Mistress (Efrat Dor) s’était échappée du Mirrorverse et avait accusé Sue Dearbon (Natalie Dreyfuss) du meurtre de son mari. Pendant ce temps, Iris (Candice Patton), qui était toujours piégée dans le Mirrorverse, commençait à perdre la tête, et Barry (Grant Gustin) a aidé Team Flash à se rassembler après sa récente défaite. Et maintenant, nous avons une idée de ce qui va arriver lorsque la série reviendra enfin.

Le teaser montre le retour de la méchante Top (Ashley Rickards) qui a une conversation intéressante avec Cecile. Ailleurs dans le trailer, Barry essaie désespérément de construire une Speed Force artificielle parce qu’Eva «libère» les gens – ce que vous ne voulez jamais entendre d’un méchant – et un avion supersonique est sur le point de s’écraser sur Central City. Pour finir, Iris est clairement en train de devenir folle dans le Mirrorverse.

Le showrunner Eric Wallace a conseillé aux fans de ben regarder le trailer parce que de gros spoilers s’y cachent.

The Flash reviendra en 2021 pour sa saison 7.

The Flash saison 7 – Trailer du DC FanDome

Crédit ©CW