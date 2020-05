The Flash saison 6 : Les 3 derniers épisodes restants seront les 3 premiers de la saison 7

Le showrunner confirme que les 3 derniers épisodes manquants de la saison 6 de The Flash seront les 3 premiers de la saison 7.

The Flash n’a pas pu terminer sa saison 6 avant que la production ne soit arrêtée à cause de COVID-19. Il restait 3 épisodes à finir et ils ne sont pas annulés. La saison 6 se termine avec l’épisode 19, qui est considérée comme la fin du second acte de la seconde partie de la saison.

La chaîne CW a toujours l’intention de filmer ces épisodes mais ils font désormais partie de la saison 7. Le showrunner Eric Wallace souhaite rassurer le public et confirme que l’arc de la fin de saison sera complété, il devient simplement le début de la saison 7.

Dans une interview à EW, il confie que les plans n’ont pas changé : « Cela n’a pas changé la façon dont nous allons terminer l’arc, en raison des trois épisodes qui restent – qui sont maintenant les trois premiers épisodes de la saison 7 – l’épisode 620, qui devient maintenant l’épisode 701, 90% des images sont dans la boîte, » dit Wallace.

Il ajoute : « Il reste notre final de saison 6 en deux parties qui deviennent les épisodes 702 et 703, qui concluent l’histoire d’Eva. Ça va être pareil. Nous risquons de l’ajuster un peu parce que nous ne savons pas comment la pandémie va affecter le tournage. Pouvons-nous avoir tout un tas de figurants qui cours en arrière-plan ? Pouvons-nous avoir ces grandes séquences de cascades à l’extérieur que vous verriez habituellement dans un final de Flash ? Les choses pourraient être plus petites maintenant. Je ne sais pas. Nous devons ajuster cela sans ajuster l’histoire parce que l’histoire d’Eva est sur une trajectoire très spécifique que nous voulons honorer et terminer. »

Une saison 7 réajustée

Le décalage des trois derniers épisodes de la saison 6 sur la saison 7 aura un impact sur le reste de la saison. Pour le showrunner, c’est pour le meilleur : « L’autre grande chose que cela affectera c’est la forme que prendra le reste de la saison 7. Nous avons en fait déjà commencé à découper la saison 7 lorsque cette pandémie s’est produite. Comment cela affecte-t-il le début de la saison 7 ? Je pense que cela la rend encore meilleure, je pense que cela la rend plus forte parce que ça nous oblige à regarder ces deux choses distinctes – qui est la fin de l’histoire d’Eva et le début de l’histoire du méchant suivant et comment il se rapporte à Barry et Iris. Ils devront en quelque sorte être encore plus connectés car il n’y a plus de vacances d’été entre les deux histoires. Le public en fera l’expérience une semaine plus tard. »

Même si le showrunner reste positif sur la suite et ne s’inquiète pas trop, il aurait quand même voulu que les fans voient l’épisode suivant dès la semaine prochaine : « J’aurais souhaité que tout le monde puisse voir l’épisode qui vient juste après et savoir exactement où se trouve Iris et ce qui lui est arrivé. C’est vraiment cool et il y a un twist, et c’est une grande histoire d’Iris avec beaucoup de surprises. En outre, il y a une grande guest star des saisons précédentes de The Flash. J’étais vraiment excité que les gens voient cela la semaine prochaine et comment cela se rattache à ce que fait Eva. De plus, le prochain épisode est incroyablement émotionnel, il fait pleurer, et j’adore le regarder. »

Comme il le dit plus haut, 90% de l’épisode était filmé mais évidemment, il n’est pas diffusable puisqu’il n’est pas fini. Il est plus raisonnable de garder les trois derniers épisodes pour plus tard que de bricoler un épisode incomplet.

Source : EW / Crédit ©CW