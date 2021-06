The Flash saison 7 : Le retour de Godspeed (Promo et spoilers)

Godspeed fait son retour dans la promo du prochain épisode de The Flash. Spoilers.

Après un épisode sans Barry et Iris qui ont pris quelques vacances et ou Allegra a retrouvé sa cousine Esperanza, Godspeed sera de retour la semaine prochaine. Ce méchant est l’un des plus grands défis pour la Team Flash, sachant qu’elle tente de l’attraper depuis un moment. La promo de l’épisode 15 montre que la tâche ne sera pas facile.

Le prochain épisode verra également le retour de Chillblaine (John Cor), qui n’est plus en prison. Il a été révélé à la fin de l’épisode 14 cette semaine qu’il avait été libéré de prison en raison de sa collaboration avec l’État et cela pourrait ajouter une toute nouvelle couche de problème à l’équipe.

Le synopsis de la semaine prochaine dit ainsi : Lorsqu’une armée de Godspeeds attaque Central City, Barry (Grant Gustin) et Iris (Candice Patton) doivent suspendre leurs projets familiaux et se concentrer sur la dernière menace qui pèse sur leur foyer. Pendant ce temps, Chillblaine est libéré de prison et prétend être réformé mais Frost (Danielle Panabaker) a des doutes.

Le retour de Godspeed avait été teasé par le showrunner Eric Wallace qui expliquait l’an dernier pourquoi la présence de ce méchant est importante pour la série. Il explique, ses raisons : « Deux choses. Premièrement, la série actuelle des comics que Joshua écrit est formidable. Et je veux m’assurer que les nouveaux fans, en particulier les nouveaux jeunes fans qui lisent le comic en ce moment, sont les bienvenus dans la série », a expliqué Wallace. « Donc, il n’y a pas que les méchants de l’âge d’argent et les méchants de l’âge de bronze, il peut y avoir une jeune fille ou un jeune garçon qui lit ces bandes dessinées Flash en ce moment et se demande où est mon méchant, le méchant de ma génération. »

Il a poursuivi : « Je veux que la même expérience pour un jeune se passe bien maintenant. Mon méchant est Godspeed. Il n’a que huit ans, il n’est là que pour cinq ou huit ans environ. Il est donc très important pour moi de le faire venir. le public est ma priorité. Deux, Godspeed. Contrairement à disons, Reverse Flash n’a aucun lien émotionnel avec le Flash. La question est donc de savoir pourquoi Godspeed est-il en colère contre Flash. Nous devons garder la série fraiche. Nous avons plus à dire. »

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 7 – Promo 7×15 – Enemy at the Gates