American Horror Story : Sarah Paulson avoue ne pas aimer la saison Roanoke

Sarah Paulson avoue ne pas avoir aimé la saison Roanoke de American Horror Story et aurait préféré ne pas la faire.

Sarah Paulson n’est pas fan de la saison Roanoke de American Horror Story. L’actrice, qui fait partie de l’anthologie de Ryan Murphy depuis le début, avoue que cette saison là est loin d’être sa favorite et elle aurait aimé ne pas la faire, surtout que c’était juste après son rôle prenant de Marcia Clark dans The People v. O.J. Simpson : American Crime Story.

« Je n’aime pas du tout de cette saison », a-t-elle admis lors d’une conversation avec l’animateur Scott Feinberg pour le podcast The Hollywood Reporter’s Awards Chatter. « Je sais que les gens vont se fâcher contre moi pour l’avoir dit, mais pour moi, c’était après avoir joué Marcia et c’est ce que je suis allée faire juste après avoir terminé Marcia. »

« J’ai été tellement déçue par toute l’expérience », a-t-elle poursuivi, « parce que j’avais l’impression d’être entrée dans un nouvel endroit à l’intérieur de moi-même en termes de ce que je pensais possible, en termes de ce que je pourrais être prête à faire. Je me sentais vraiment piégée par ma responsabilité et mon obligation contractuelle de faire American Horror Story. Autant c’est ma maison, et je l’ai toujours aimé, mais c’était la première fois que j’avais l’impression que j’aurais aimé pouvoir aller voir Ryan et lui dire : ‘S’il te plaît, laisse-moi passer mon tour sur celle-là. »

Roanoke, la sixième saison d’American Horror Story, s’est déroulée sur l’île de Roanoke, en Caroline du Nord. Paulson a notamment joué Audrey Tindall, une actrice dans le casting du documentaire My Roanoke Nightmare qui dramatise les expériences paranormales vécues par la famille Miller. Paulson a également repris son rôle de Lana Winters de la saison Asylum cette année-là.

La muse Murphy a fini par revenir pour la septième saison, Cult, parce qu’elle « voulait être là à cause de ce que nous avons tous vécu en tant que pays », a-t-elle déclaré dans le podcast. « J’ai aimé l’idée que cela reflétait ce que nous vivions. Assez de temps s’était écoulé. » Paulson est également revenue pour la saison 8 Apocalypse qui fut un crossover avec Coven, mais elle n’a pas participé à la saison 9 sous-titré 1984.

Sarah Pailson sera, néanmoins de retour pour la saison 10 intitulée Double Feature, qui démarre le 25 aout prochain sur FX.

Source : THR / Crédit ©FX