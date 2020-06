Batman : Michael Keaton de retour dans plusieurs films DC ?

Warner Bros souhaite le retour de Michael Keaton en Batman dans plusieurs films DC à venir.

C’est la gros news Batman de la semaine : Michael Keaton serait sur le point de revenir dans le rôle de Batman. En effet, selon Deadline, l’acteur serait entré en négociation pour reprendre le rôle qu’il a déjà tenu il y a plus de 30 ans, dans le film de Tim Burton en 1989 puis dans Batman Returns en 1992. Le Bruce Wayne qu’incarnera Keaton serait ainsi celui qui suit les événements de Batman Returns.

Selon de nouvelles informations, Michael Keaton serait voulu pour plusieurs films à venir dans l’univers de DC. Il pourrait ainsi apparaître dans le film The Flash aux côtés d’Ezra Miller mais il serait aussi présent dans d’autres films comme Supergirl qui est en développement. Sa participation est comparée à celle de Samuel L. Jackson (Nick Fury) dans l’univers cinématique de Marvel.

Il est dit que la version de Keaton est une version d’un univers alternatif et n’aurait ainsi aucun incident sur le Batman de Ben Affleck qui est apparu aux côtés d’Ezra Miller dans Justice League. Il n’interférait pas non plus avec le Batman de Robert Pattinson qui sera sur les écrans l’an prochain. Ce film là existe dans son propre univers tout comme Joker.

L’idée du Multiverse dans le DCEU est une notion qui a déjà été introduite grâce à l’Arrowverse. Ezra Millier a fait une apparition dans le crossover Crisis on Infinite Earths et il a fait face à une autre version de lui-même, un autre Barry Allen (Grant Gustin) qui n’a pas le même visage que lui. De plus, le crossover établit le Batman de Tim Burton comme faisant partie de cet univers multiple. La présence de Keaton est donc facilement explicable pour éviter toute confusion avec les autres « Batman ».

Le film Flash est en développement depuis des années et est passé entre les mains de plusieurs réalisateurs. Aujourd’hui, il semble qu’Andy Muschietti est le choix final. L’histoire devrait bien est basée sur le comic Flashpoint, qui voit Barry Allen dans une timeline alternative. Cela ouvre ainsi la porte à Michael Keaton pour revenir.

Selon certaines rumeurs, il y a toujours une possibilité que Jeffrey Dean Morgan apparaisse dans le rôle de Thomas Wayne qui est Batman dans l’histoire originale de Flashpoint. A partir du moment où le multiverse est introduit, tout est possible. Il peut avoir plusieurs versions d’un même personnage.

Source : Deadline et The Wrap / Crédit ©Warner Bros